Два месяца войны: миф о "второй армии мира" разрушен - Евгений Магда
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Директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда подвел промежуточные итоги первых двух месяцев войны в Украине
Два месяца российско-украинской войны. Попытка промежуточных итогов:
- Украина выстояла и сняла с повестки дня вопрос сохранения суверенитета государства.
- Продолжается оборона Мариуполя, ставшего городом-мучеником.
- Военные преступления рашистских оккупантов стали известны всему миру.
- Окончательно разрушен миф о "второй в мире армии" россии.
- Украине нанесен огромный ущерб.
- 5 миллионов граждан Украины покинули пределы государства, более 1 миллиона вернулись.
- Украина значительно ускорилась по пути европейской интеграции, подала заявку на вступление в ЕС.
- В информационном пространстве государства продолжает звучать тема эфемерных "гарантий безопасности" вместо евроатлантической интеграции.
- Российско-украинские переговоры о достижениях мира проходят в основном непублично.
- Пришли в себя отдельные персонажи украинской политики, которые не были видны в первые недели войны.
- Существенно изменилась позиция западных партнеров Украины, начавших поставки тяжелого вооружения.
- Граждане россии продолжают поддерживать политический курс х*йла.
NB: ПЕРЕЧЕНЬ не является исчерпывающим, скорее является информацией к размышлению.
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