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Два месяца войны: миф о "второй армии мира" разрушен - Евгений Магда

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Евгений Магда Евгений Магда
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Война в Украине существенно изменила отношение Запада Новость обновлена 24 апреля 2022, 21:06
Война в Украине существенно изменила отношение Запада

Директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда подвел промежуточные итоги первых двух месяцев войны в Украине

Два месяца российско-украинской войны. Попытка промежуточных итогов:

  • Украина выстояла и сняла с повестки дня вопрос сохранения суверенитета государства.
  • Продолжается оборона Мариуполя, ставшего городом-мучеником.
  • Военные преступления рашистских оккупантов стали известны всему миру.
  • Окончательно разрушен миф о "второй в мире армии" россии.
  • Украине нанесен огромный ущерб.
  • 5 миллионов граждан Украины покинули пределы государства, более 1 миллиона вернулись.
  • Украина значительно ускорилась по пути европейской интеграции, подала заявку на вступление в ЕС.
  • В информационном пространстве государства продолжает звучать тема эфемерных "гарантий безопасности" вместо евроатлантической интеграции.
  • Российско-украинские переговоры о достижениях мира проходят в основном непублично.
  • Пришли в себя отдельные персонажи украинской политики, которые не были видны в первые недели войны.
  • Существенно изменилась позиция западных партнеров Украины, начавших поставки тяжелого вооружения.
  • Граждане россии продолжают поддерживать политический курс х*йла.

NB: ПЕРЕЧЕНЬ не является исчерпывающим, скорее является информацией к размышлению.

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Теги:
#Украина #Россия #Война #Выводы #Евгений Магда
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