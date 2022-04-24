Украинский блоггер и политический деятель Юрий Гудыменко заметил, что российские военные по возвращению из Украины на своих фото закрывают лицо.

По соцсетям побежали фотографии, на которых российские оккупанты, возвращающиеся к себе на россию, одеты в украинские военные флиски и "таланы". Флиски наши, кстати, и в самом деле за**ись, "таланы" я пока не одевал, потому что у меня есть купленные и разношенные еще в 15-м году ботинки, но и *уй на все это, я не о том хотел сказать.

Они в масках.

Эти русские оккупанты у себя дома, в своих родных Усть-Пиздюйсках, вернувшись к своим у**бищным женам – закрывают лицо балаклавами.

И я знаю, почему они это делают. И вы это знаете.

Они боятся. Они боятся нас. Всех нас.

Они знают, что они сделали. И они страшно, невероятно ссут последствий.

Я даже не думаю, что это было у них такое осмысленное решение или приказ закрыть е**сосы. Более того, я уверен, что такого приказа не было. Им это подсказали сами инстинкты. Как животным, которые рас**дарасили дом в отсутствии хозяина.

И я знаю, что они правы. Правы в том, что боятся.

Потому что мы придем. И спросим. Со всех их.

В идеале – если это будет делать государство. У нас есть кому работать с этим. Но государство – это не человек, в государстве сменяются президенты, руководители разведслужб, политическая ситуация. Потому, вероятно, это будет делать, скажем так, не только государство. Я пообщался с людьми и понимаю, что это произойдет точно. Гарантированно. Более того, это уже происходит.

И так должно быть. Потому что Буча. Потому что Бородянка. Потому что Мариуполь. Потому что Украина.

По**й, как вы прячетесь. По**й, где вы живете, по**й вообще все.

Слышите, что это шелестит на улице за стеной?

Не обращайте внимания. Это только ветер.