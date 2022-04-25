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Украина и мир изменились, а вот россия и ее армия – нет - Денис Попович

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Денис Попович Денис Попович
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ВСУ и российские солдаты Новость обновлена 25 апреля 2022, 21:03
ВСУ и российские солдаты

Главный редактор "Апострофа", военный обозреватель Денис Попович специально для "Телеграфа":

Начался третий месяц широкомасштабного вторжения россии в Украину.

И за это время мало в чем изменилась только россия.

Кремлевская верхушка демонстрирует желание уничтожить Украину, которое все меньше и меньше подкрепляется реальными возможностями.

А всё потому, что Украина и мир сильно изменились. Мы поняли, что можем бить этого врага. Понял это и мир.

А еще мир понял, что Украина действительно является форпостом, способным остановить распространение российского влияния на Запад. Об этом свидетельствуют все усиливающиеся поставки тяжелого вооружения в нашу страну, о которых не могло быть и речи еще несколько недель назад.

На сегодняшний день выяснилось, что российская армия, хотя и является многочисленной и обладает значительной огневой мощью, но это по-прежнему армия СССР, мыслящая категориями Второй мировой войны.

Украинская же армия исповедует более современные практики, отвечающие стандартам НАТО. Это помогает нам успешно противостоять россиянам, а прибытие более современного оружия должно помочь нам разгромить захватчиков.

Со стороны мирового сообщества хотелось бы видеть еще и усиление санкций в виде эмбарго на энергоносители, которое могло бы подорвать финансовые возможности рф и помогло бы побыстрее закончить войну.

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Теги:
#Украина #Россия #Армия #Война
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