Украинский журналист Юрий Марченко рассказал историю о знакомстве с бывшим британским военным, который расхвалил украинский спецназ

По поводу взрывов и пожаров всяких объектов на территории РФ.

Однажды много лет назад я зашел в бар своего отеля в Дубае и заказал сидр. Ко мне вдруг повернулся сидевший за барной стойкой дядька лет 50 и спросил: "Почему сидр?" Дядька был здоровенный, суровый и со шрамом на лице, поэтому я предпочел ответить. Я объяснил, что моя первая в жизни поездка за границу была в Лондон, и там я эту выпивку распробовал. Кажется, ему ответ понравился, потому что он пожал мне руку, объявил, что он Томас из Ньюкасла, тоже любит сидр, поэтому теперь мы будем выпивать.

За ближайшие часа полтора выяснилось, что он служил сначала в британской армии, потом во французском Иностранном легионе, после этого объехал весь мир, а сейчас добывает алмазы в Африке и продает их в Дубае. В общем, персонаж из какой-то книги или фильма.

Когда Томас узнал, что я из Киева, то очень обрадовался. "Я служил с украинцами в Иностранном легионе, крутые ребята, в основном из КэйДжиБи (КГБ — ред.) и spetsnaz, до сих пор иногда переписываемся!" Я в ответ как-то пошутил, что сейчас у нас не КэйДжиБи, а ЭсБэУ, и что в целом, наверное, чуть другая ситуация.

И тут Томас замолчал. Он секунд 10 удивленно смотрел на меня, а потом произнес монолог в таком духе: "Ты серьезно? Ты правда считаешь, что ваши спецслужбы слабые? Я общаюсь со многими вашими ребятами, я знаю, о чем говорю. Ваши специальные силы на самом деле очень хороши".

Тогда я подумал, что он просто дурачится или хочет мне польстить.

А теперь вот уже не уверен.