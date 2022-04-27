Политтехнолог Алексей Голобуцкий сделал выводы из встречи министров обороны 40 стран в Германии.

База "Рамштайн". Немного итогов.

Первый. США и НАТО ориентированы на победу Украины. Не на "примирение", не на "компромисс", не на "прекращение войны". А именно на нашу победу и максимальное ослабление россии. Да, это хватание каштанов с огня нашими руками — но, в конце концов, это, прежде всего, в наших интересах. Просто нам повезло, что наши интересы и интересы США (и НАТО) в этом вопросе совпадают. И это хорошо.

Второе. Это же Третья мировая. Ведь когда 40 стран официально согласились максимально эффективно снабжать нас оружием для победы над россией — это "цивилизованный мир против россии". Формат войны действительно не локальный и даже не региональный, а планетарный. Просто планета так неровно поделилась: россия и чуть-чуть ее сателлитов — и сильнейшие экономики мира против нее. И это тоже хорошо.

Третье. Нам теперь "можно все". Нас больше не ограничивают (и, прежде всего, это касается оружия) ожиданиями сугубо "оборонительной войны", "защиты", "уменьшения потерь территорий" и т.д. Нас больше не предостерегают от "эскалации конфликта". Нам фактически сказали "Фас!" — и целью указали оборонительно значимые объекты на территории врага. Клыками, когтями и остальными инструментами поражения цели нас обеспечивают.

Я о публичном заявлении государственного министра Вооруженных сил Великобритании Дж.Хиппи: "Ну, конечно, поддерживаем [право Украины наносить удары по российской территории]! На войне Украине нужно наносить удары вглубь территории противника, чтобы нарушать его логистику и подвоз топлива, разрушать составы с боеприпасами, это часть войны. Я думаю, дело такое, что международное сообщество предоставило Украине целый ряд вооружений, которые могут бить через границу с россией". Это очень хорошо.

Фактически, "Рамштайн" — это "собрание черной метки", россия обречена и ей публично об этом сообщили. "Он уже мертв, но еще этого не осознал", если применять штампы из дешевых детективов