Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан специально для "Телеграфа" проанализиировал итоги встречи министров обороны в "Рамштайне"

Усилия украинской дипломатии и высшего военно-политического руководства дают результат. Свидетельство этому – то, что вчера в Рамштайме собралось очень солидное представительство – более 40 стран (НАТО и союзники), представленных министрами обороны, для координации деятельности касательно помощи Украине в отражении российской агрессии.

Как по мне, западные партнеры фактически открыли политико-дипломатический второй фронт против россии. С целью предоставления соответствующей поддержки Украине.

Это сигнал для россии, что та фаза, на которую она рассчитывала – активной боевой деятельности на территории Украины – не принесет пользы агрессору. И мы это уже видим. В разных операционных зонах противник не имеет прорывных успехов. Лишь отдельные позиционные. Временные.

Но уже очевидно, что и эта фаза российского широкомасштабного вторжения, как и первая (блицкриг), обречена на провал.

Произошла мобилизация усилий наших партнеров по инициативе США, устами которой говорил ее министр обороны Остин, подчеркивая, что Запад "продолжит сдвигать небо и землю", чтобы удовлетворить потребности Киева в этой войне. Эти слова свидетельствуют о понимании ключевой страной мира и ее партнерами реальных угроз со стороны россии. И выражение четких намерений предоставить Украине соответствующую помощь. Прежде всего, тяжелым вооружением, причем не только оборонным, но и наступательным.

Кстати, сегодня Палата представителей США рассмотрит законопроект о ленд-лизе Украины. Тот самый, который Сенатом уже одобрен. Это еще одно подтверждение поддержки нашей страны и хороших наших перспектив.

Уже известно, что формат, о котором договорились в Рамштайне, будет ежемесячным. Контактные группы будут постоянно координировать деятельность, чтобы оперативно предоставлять Украине определенное оружие.

Весьма показательным считаю недавнее заявление министра вооруженных сил Великобритании Джеймса Хиппи о том, что удары со стороны Украины по военным объектам рф были бы вполне обоснованы.

С моей точки зрения, давно пора пощекотать ребра путину на его территории. Как это будет происходить – нюансы, которыми должны заниматься наши ВСУ, разведка, спецслужбы. Но далее терпеть односторонние российские ракетные удары по нашим инфраструктурным объектам, гражданским строениям, мирным жителям – невозможно. Нужны ответные действия на территории рф. Несмотря на те, угрозы, которые звучат на этот счет со стороны страны-агрессора.

К сожалению, нам не удалось вместе с партнерами до конца закрыть небо. И это позволяет россии использовать, в том числе, баллистические ракеты для нанесения нам серьезного ущерба.

Однако то, что произошло в Рамштайне, может исправить ситуацию. Это мощный шаг в рамках мобилизации западных партнеров для поддержки Украины. И это прибавит нам сил и вооружения, в том числе в контексте перехода ВСУ на вооружение НАТО.

Кстати, присутствующий на той встрече министр обороны Украины Алексей Резников акцентировал на том, какое именно оружие (в том числе наступательного характера) нам необходимо.

Еще один важный момент. Заместитель главы Минобороны Великобритании Джеймс Хиппи анонсировал поставку Украине высокоточных ракет класса "земля-воздух" Brimstone, для использования которых нужны вертолеты или самолеты, а также определенный опыт.

Уверен – если бы эта ситуация предварительно не обговаривались, если бы не согласовывались параметры дальнейшего использования такого вида ракет, то, очевидно Украина их и не запрашивала бы. И не получила бы…

Думаю, наши военнослужащие уже прошли соответствующее обучение. Изучили "от" и "до" процедуру использования Brimstone. И те будут запущены в практическую деятельность в те сроки, которые обговорены украинской и британской стороной.