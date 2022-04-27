Блогер Таня Адамс прокомментировала отношение к беженцам и переселенцам

Вы пишете "есть заброшенные домики по сёлам, пусть беженцы живут там". Вы не понимаете, что человек без денег не сможет сделать заброшенный домик жилым?

Вы понимаете, что например моя тётя, которой 75 лет и пенсия в 4к, никак не сможет провести в домик свет, воду, отремонтировать крышу, стены, купить мебель?

Вы понимаете, что если тебе не 75, то нужна работа, которой никогда нет там, где есть заброшенные домики?

Вы понимаете, что эти ваши с*аные советы незамутненных енотов только оскорбляют?

Вы, собирающиеся насильно отправлять на фронт мужиков, понимаете, что не желающий воевать человек — это или всем обуза, или труп, или обменный фонд?

Вы понимаете, что моложавый с виду мужик может иметь глобальные проблемы по здоровью?

Вы понимаете, что не всех вообще берут в ЗСУ и даже в тер. оборону? Вы хоть на минуту задумались о том, что судите, не имея никаких на то оснований? Распоряжаетесь чужой жизнью, не имея на то никаких полномочий? Кто вы блд такой, чтобы решать вместо человека и законов страны, что именно должен делать кто-то?

Вы, бесконечно и неистово навязывающие всем свое видение правильного и неправильного, как вообще планируете интегрироваться в европейскую систему, когда правильный только закон, а на ваше частное мнение всем нас*ать.

И это только пока вы это мнение не озвучиваете или озвучиваете анонимно. В других раскладах — просто судебный иск за фразу "женщина должна варить борщ", потому что ни мужчина ни женщина не должна вам ничего, кроме описанного в законодательных актах. И относитесь к этому как угодно, но молча.

Вы уже определитесь как-то для себя: хватать на улицах и отправлять на фронт любых, больных, трусливых, тех, кто очевидно полезнее в тылу, или таки мотивированная профессиональная армия?

Беженцы — люди с равными правами или неприятная штука, которую надо засунуть подальше и пусть там гребутся как хотят?

Ребенок из Славянска, попросивший тунца в банке ох*енел или все же просто голоден? Что у вас вообще в голове есть, когда вы пишете: "Его бабушка стопудово в 14м ополченцев кормила"?

Блд, "яке кончене" — это не всегда про РФ, к сожалению. Иногда просто опускаются руки от количества идиотов, причем вроде кагбэ в среде единомышленников.