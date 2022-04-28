Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, один из участников политической подгруппы переговорщиков в Минске Сергей Гармаш специально для "Телеграфа":

Всё чаще появляются сообщения, что на временно оккупированной части Херсонской области россияне наметили псевдореферендум.

Также в СМИ прошла информация, что куратором так называемых "ЛНР" и "ДНР" вместо Дмитрия Козака (управление по приграничному сотрудничеству) стал первый заместитель главы администрации президента российской федерации Сергей Кириенко (управление по внутренней политике).

Более того, источники "Медузы" утверждают, будто в середине мая в "Л-ДНР" собираются провести "референдум" о присоединении к россии.

Так называемый референдум может пройти только тогда, когда россияне будут контролировать всю территорию Донецкой и Луганской областей в административных границах. До этого проведение даже такого псевдореферендума не имеет смысла, поскольку не всё население так называемых "Л/ДНР" сможет принять в нем участие. Это сразу его делегитимизирует даже с точки зрения россии. Хоть понятно, что его и так никто никогда не признает.

Само же намерение провести "референдум" говорит о том, что рф хочет закрепить свое присутствие на востоке и юге Украины (прежде всего – на юге, но для этого нужен сперва восток) и таким образом аннексировать эту территорию. Чтобы обезопасить себя, как считает Кремль, от ведения боевых действий впоследствии на этих территориях и за эти территории. Там предполагают, основываясь на опыте Крыма, что именно так всё и будет. Что территория, которую аннексирует рф, уже не будет оспариваться военным путем. Что официальный Киев испугается еще более масштабно воевать с российской федерацией. С объявлением войны, чего у нас пока так и нет.

В каком-то смысле прагматичный расчет. И под это якобы произошла смена кремлевских кураторов т.н. "Л/ДНР" (хоть это еще должно официально подтвердиться) – с приграничного управления (Козак) на внутреннюю политику (Кириенко).

Пляски вокруг создания т.н. "ХНР" в Херсонской области – это звенья одной цепи. Россияне, действительно, могут попытаться объявить там сперва "ХНР". А потом попытаться присоединить это квазиобразование к рф.

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При этом само намерение рф закрепиться путем аннексии на временно оккупированных территориях говорит о том, что военный ресурс агрессора серьезно ослаб. И что они не верят, что могут поддерживать ту же условную "ХНР" так, как восемь лет поддерживали оккупированные части Донецкой и Луганской областей. Понимают, что это будет однозначно проигрышный вариант. И всё же они надеяться закрепить захваченную территорию Херсонщины за собой. Это ведь наземный коридор в Крым, доступ к воде.

Однако россияне не уверены в себе. Они понимают, что если создадут там марионеточное "государство", вряд ли смогут удержать там ситуацию под контролем.

Я думаю, что всё будет решаться в ближайшее время на востоке. Если ситуация будет развиваться не в пользу рф, она будет заинтересована в сохранении переговорной площадки (Стамбульской в данном случае).

И не пойдет на создание "ХНР" или проведение там референдума. На Донбассе, как я уже говорил, они решаться на что-то лишь, если сумеют захватить всю территорию Донетчины и Луганщины. Чего у них, надеемся, не удастся. Как не удавались и не удаются все планы по покорению Украины.

Думаю, Кремль, как это с ним происходит всё чаще, испытывает ложные надежды. Поскольку если они аннексируют новые временно оккупированные территории, это не оставит Киеву иного выбора, кроме как объявить состояние войны с рф – и вооруженным путем возвращать свою территорию. Даже если россия назовет ее своей.

Причем я уверен, что если это процесс с нашей стороны начнется, он не остановится на административной границе с Крымом.