Анна Ковальчук считает, что в Киеве не может быть русских топонимов.

Сам факт дискуссии на тему почитания Украиной великих русских в апреле 2022 года — это до того дико, что чуть ли не впервые жизни мне публично изменяют воспитание и вежливость.

Эти интеллигентские рефлексии "культура вне политики" и в мирной жизнь выглядели блаженно, но сейчас попросту преступны.

Я никогда не понимала, зачем носиться с переменованиями улиц, наводить суету, вводить город в расходы с вывесками и плодить срачи.

После 24.02 таких вопросов больше не имею.

В Киеве не может быть русских топонимов.

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Если вы с конца февраля были в Украине это понятно чуть лучше, если за ее пределами, но не ядерный идиот — тоже не сложно сложить 2+2.

Конечно, не надо трогать Булгакова. В конце концов старший брат не всех же нас убил, так к чему эти крайности? Вот сегодня всего две ракеты прилетели, а могло же и больше. Не все так однозначно.

Та трехмесячная девочка из Одессы наверно лет через 10 могла бы почитать "Собачье сердце". Но нет, не сможет.

И в Ирпене наверно кто-то очень любил Пушкина. Теперь уже не любит никого.

У родителей дома, когда рядом рвануло, двухтомник Чехова с заложенного книгами окна улетел через всю комнату, хоть и тяжеленный. Я наверняка удивилась бы такой мобильности, если б к тому моменту еще была способна испытывать какие-то чувства, кроме ужаса.

Чертов булгаков и его творчий доробок переживут. У Кнута Гамсуна ни одной улицы в столице Украины, ничего, как-то держится человек.

Старые названия станут анахронизмом очень быстро, не обернетесь как. Улицу Жданова родители забыли еще до того, как я пошла в школу.

Переименование не равно запрету на чтение. Хоть обчитайся "Анной Карениной", но центральная улица в столице Украины "Льва Толстого" быть не может. Ну не может, это же так кристально четко видно из подвала! Тогда уж сразу лучше назвать "имени бомбящих театр в Мариуполе".

Туда же метрополитен. Мне плевать, как эти станции метро будут называться, хоть порядковыми номерами обзовите, но "Дружбы народов" противоречит базовым принципам человечности.

И памятникам имперским тут тоже не место. Их уместнее заменить памятниками жертвам и героям этой войны.

А жертв и героев у нас много и будет еще больше.

Постаменты пустыми не останутся.