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Никаких компромиссов не будет. США вступают в войну против россии на стороне Украины - Юрий Бутусов

Автор
Юрий Бутусов Юрий Бутусов
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В США принят закон о ленд-лизе для Украины Новость обновлена 29 апреля 2022, 02:40
В США принят закон о ленд-лизе для Украины

Главный редактор интернет-издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов о том, чем важен принятый США закон о ленд-лизе:

США вступают в войну на стороне Украины. В США принят закон о Ленд-лизе — а после его вступления в силу это значит, что Украина бесплатно получит неограниченные ресурсы вооружения и обеспечения США, чтобы в максимально короткое время разгромить российскую армию и победить в войне.

После вступления в силу закона о ленд-лизе предполагает снятие всех ограничений на поставки вооружений в Украину. Это означает поставки современных американских танков, зенитно-ракетных комплексов, истребителей, радаров, оперативно-тактических ракетных комплексов, артиллерии, противокорабельных ракетных комплексов, в общем, всей линейки, которые обеспечат полное превосходство Украины над Россией в обычных вооружениях.

Война в Украине не будет затягиваться на долгие годы. Когда НАТО начнёт увеличивать поставки современного оружия, российские войска на Донбассе будут снесены высокоточным огнём 155 мм гаубиц, российскую авиацию выбьют с неба новейшие ЗРК, командные пункты и склады боеприпасов уничтожат огнём РСЗО и ударные дроны.

Принятие Лена-Лиза США и поставки НАТО с военной точки зрения означает, что Украина не остановится, никаких компромиссов не будет. Полное освобождение Донбасса и Крыма будет обеспечено массированными ударами новейших боевых средств НАТО, которым российская армия ничего не может противопоставить.

Теперь самое важное понимать, что это решение США и НАТО досталось нам тяжелой ценой, и что прямо сейчас наша пехота своей кровью удерживает каждую пядь Донбасса, что гибнут защитники Мариуполя.

И что победу в войне творят люди, и что сроки нашей победы, и сроки поставки вооружений на фронт надо максимально ускорять.

Но теперь у нас есть все инструменты для нашей победы, и когда и как мы ее добудем зависит уже от нашей организованности и наших умений применить могучий арсенал западной демократии.

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