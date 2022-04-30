Украинский журналист Юрий Бутусов убежден, что единственное, что невозможно купить на войне - это время для подготовки и ее качество

На войне уже не осталось ничего дешевого, кроме подготовки. Потому что ее купить нельзя.

Дорогое вооружение, дорогое снаряжение, дорогой транспорт, дорогая связь. Выплата компенсаций погибшим военнослужащим – 15 миллионов гривен. Единовременное пособие всем раненым — 100 тысяч.

Единственное, что не купишь на войне – это время для подготовки и ее качество. Подготовка, которая бы дала человеку понять, кто на войне он сам, кто его товарищи и командиры, и в каком порядке они делают военную работу вместе. Подготовка, которая показала бы, что на войне есть страх, много страха, и преодолеть панику и страх можно только если ты вместе с людьми, которые должны стать с тобой одним целым.

Гибель человека стоит государству гораздо дороже курса молодого бойца и маневров на слаженность. Экономить на подготовке — это самая большая и бессмысленная роскошь на войне, которую ничем не исправишь, потому что неподготовленные люди в бою это не ресурс, а мешающий балласт. А обучение в бою на фронте отнимает гораздо больше времени, чем у тыла.

Самая большая ошибка для человека на войне — не готовить себя к бою и страху, и думать, что кто-то позаботится о личной безопасности и гарантирует от риска. Время для обучения на войне – это любое время, которое ты можешь найти для себя, учеба – это твоя жизнь.

Самая большая ошибка для руководителя на войне – отдавать приказ, выполнять который человек не способен.

Все эти ошибки война исправляет со временем. Но берет свою цену. И кто-то платит самую большую цену, которая выше любых компенсаций.

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