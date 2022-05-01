Интересно, как будут называть эту войну в учебниках - Юрий Гудыменко
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Блогер Юрий Гудыменко задался вопросом, как назовут широкомасштабную российскую агрессию против Украины в будущем и предложил свой вариант:
Интересно, как будут называть эту войну в учебниках.
Война с Россией? Вроде и так, но и войн таких было много, и война действительно началась в 2014 году.
Полномасштабная война? Вроде и верно, но длинно.
Горячая фаза? Так и до этого была не очень тихая.
Я думаю, что ее будут называть просто – Война. Именно так, с заглавной буквы. Как наши родители говорили о Второй мировой.
Но у меня в голове именно та часть войны, которая началась 24 февраля, всегда будет Войной рассвета. Потому что этот рассвет с высоты над Мариуполем я не забуду никогда.
Или – Лютая война. И не только потому, что она началась в феврале (укр. лютий — ред.).
Но этим будут заниматься историки грядущего. А сейчас нужно еще немного по***шить.
Е***те, котики. Ведите себя плохо.
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