Укр

В Украине стараются беречь армию. У россиян – "бабы еще нарожают" - Борислав Береза

Автор
Борислав Береза Борислав Береза
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Отечественные медики на фронте отлично знают свое дело Новость обновлена 01 мая 2022, 05:48
Отечественные медики на фронте отлично знают свое дело

Политический деятель Борислав Береза поделился наблюдениями о нынешних буднях украинских боевых медиков

Маленькое наблюдение. На соседней позиции прилетело. У медика в рации прохрипело:

– З00-ый. Тяжёлый.

И назвали позицию. Медик рванул. Он так бежал, что мог бы поспорить в скорости с Беном Джонсоном. Если учесть, что бежал он согнувшись в пополам, то даже Консеслус Кипруто уступил бы ему на этой дистанции. Но я остался доволен. Потому что от скорости медика и того, как быстро он окажет помощь раненному, часто зависит останется ли живым человек и все ли у него будет хорошо в дальнейшем.

Например, для того же наложения турникета есть лишь 45 секунд. И это не какие-то цифры с потолка, а реальный факт. И ещё один факт. Согласно статистике на 10 тяжело раненных в украинской армии выживают 8 воинов, а в российской лишь 2 оккупанта. Разница в подходах, методах и в тех средствах, которые используются. У нас стараются беречь состав. У них — "бабы ещё мужиков нарожают". Все это и даёт такой результат.

Так что беги медик, беги. Ведь именно от твоей оперативности завтра может зависеть моя жизнь. Беги! И спасибо тебе! Заранее.

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Теги:
#Украина #Россия #Армия #Война #Медик #Борислав Береза #Военный медик #ВСУ
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