Укр

Победа дается очень тяжело: за нашими успехами тысячи погибших воинов - Евгений Назаренко

Автор
Евгений Назаренко Евгений Назаренко
Дата публикации
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Автор
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Украинский флаг над украинскими землями Новость обновлена 02 мая 2022, 09:26
Украинский флаг над украинскими землями

Военный корреспондент Евгений Назаренко о том, что любая победа Украины дается ценой жизни украинских защитников.

Такую неприятную и болезненную вещь сейчас скажу. Мне много пишут родственники и друзья наших бойцов. Много где новости неутешительны. Многие — ужасные. "Из роты легли почти все", "не хватает снарядов", "нет тепликов", "нас убивают". И это каждый день. В противоположность пишут: а пока наша власть говорит, что мы побеждаем !

И вот в чем неприятная и ужасная правда. Мы действительно побеждаем. Если отбросить эмоции — русские не могут добиться успеха почти нигде. Они получают п*зды. И уж ни о каких планах захвата Украины речь не идет. Они проигрывают. И стратегически, без эмоций, у нас все хорошо.

А правда в том, что это "хорошо" состоит из крови наших солдат. Из ежедневных погибших, раненых и пленных.

Статистически потерь у нас не так много. Ни одно наше подразделение не разбито. Но вряд ли слово "статистически" успокоит мать, отца, жену, мужа погибших героев.

Победа дается очень тяжело. Она красного цвета.

Поэтому, когда слушаете условного арестовича, то помните — по нашим успехам тысячи погибших воинов.

Но также, и это опять неприятно, не сводите в абсолют истории отдельных бойцов, которые расскажут, что нам п*зда.

Война многогранная, сложная и ужасная.

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Теги:
#Жертвы #Победа #Війна
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