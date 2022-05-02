Украинский журналист убежден, что восстановление уничтоженной украинской инфраструктуры выглядит проблемой, еще даже не начавшись

Восстанавливать Украину предлагают совершенно механически. Построить новые дома, восстановить школы и мосты.

Вот почему восстановление выглядит проблемой, еще не начавшись. Ведь Украину преподносят как обожженный кусок земли, который нужно наполнить строениями.

Я понимаю, откуда идет этот подход. Вокруг любого президента всегда много людей, желающих решать тактические задачи. Особенность Владимира Зеленского в том, что его окружение еще и довольно невысокого уровня (за редким исключением). Построить дорогу, отремонтировать школу — вот их горизонт мышления. Умноженный на тысячу, он превращается в "Большую стройку" или проект восстановления Украины.

Такой подход нацелен на освоение денег. Центральная фигура в нем — политик, чиновник. Он источник всех благ и микробожество. Слишком соблазнительно для ума чиновника, чтобы думать о чем-то другом.

Конечно же, тут же возникает вопрос коррупции. Ведь если чиновник распределяет деньги, то он решает, кому эти деньги дать. Тут же появляются извечные олигархи, "погоны" и группы влияния. Вечная история без начала и конца.

Чем закончится такое "восстановление Украины"? — Освоением денег и коррупционными скандалами. А главное — жизнь миллионов украинцев не изменится никак.

Путь в никуда. Мы прошли его уже много раз.

Есть другой вариант восстановления Украины. Секрет заключается в том, что мы сначала ПРИДУМЫВАЕМ, КАКУЮ УКРАИНУ СТРОИМ.

Разрушенные города и инфраструктура — это конечно нужно. Но главное в этом проекте — изначально высокая украинская Идея. Новая, потому что до сих пор такой идеей были дороги и мосты.

В центре этой идеи стоит Человек. Житель Украины. Еще точнее — ребенок.

Именно для детей мы восстанавливаем Украину. Они выражение нашего будущего. Они главный критерий эффективности. Миллионы наших детей будут жить лучше нас? Будут жить на уровне детей Сингапура и США? Сумеют защитить свое будущее? Если ответ да — идея жизнеспособная.

А коль так, главными становятся не дороги и здания школ. Главным становится наполнение ребенка, будущего владельца Украины.

Образование. Наука. Мощная экономика. Современные технологии (без них нам не защититься от россии с ее бесконечными ресурсами).

А уже потом — дома, дороги. Как конкретное воплощение великой идеи.

Ну и олигархи, куда без них? Но это уже неважно.

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