Есть только один способ сорвать планы путина в Украине на 9 мая - Татьяна Попова
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Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском Татьяна Попова специально для "Телеграфа" дала прогноз на ближайшее будущее российско-украинской войны
Издание CNN со ссылкой на европейских и американских должностных лиц сообщает, что российский диктатор путин может воспользоваться мероприятиями к 9 мая, чтобы официально объявить войну Украине вместо так называемой "спецоперации". И провести мобилизацию.
Не исключается и то, что 9 мая путин может заявить, что Луганская и Донецкая области "войдут" в состав россии, провозгласить установление полного контроля над Мариуполем или объявить о масштабном наступлении на Одессу.
Серьезное наступление на Одессу вряд ли возможно. Россияне в том регионе в более проигрышном положении. Крейсер и десантный корабль, которые теоретически могли использоваться для высадки десанта и штурма Одессы, подбиты и затоплены. Так что Одессе и тому же Харькову точно ничего не угрожает в смысле российского наступления. Ракетные же удары, как мы видим, увы, продолжаются.
Из Харьковской области, как я поняла во время общения с военными экспертами, как видно из сводок, оккупантов постепенно выбивают.
А вот возможность к 9 мая показать некую "победу" в виде приема так называемых "ЛНР" и "ДНР" в РФ или присоединения Херсонской области к Крыму или "ДНР", вполне возможны.
Также будет объявлено об уже 50-м, наверное, захвате Мариуполя и полном над ним контроле.
И есть история, которую прогнозируют западные разведки, аналитики, политики, что 9 мая может быть объявлена в каком-то виде мобилизация в РФ.
Поломать все эти планы можно лишь на поле боя – с помощью нашей армии и оружия, предоставленного западными партнерами Украины. К тому же, на новые российские попытки признания "независимыми республиками" или "своими землями" части украинской территории, последуют еще более жесткие санкции. Ни Украина, ни Запад этого не "проглотят".
При этом надо помнить, что даже имеющие санкции в полной мере дадут о себе знать позже. Эффект проявит себя ближе к концу года – и будет долгосрочным. А новые санкции ускорят процесс уничтожения российской экономики.
На этом фоне появляются сообщения о том, что в военкоматы, в полицейские машины в рф уже летят коктейли Молотова. Что то и дело звучат взрывы на различного рода объектах, причем не только военных, подрываются жд-пути. Очень похоже на то, что некое внутреннее сопротивление в россии уже есть. И при попытке мобилизации оно будет только нарастать. Чем больше россиян будет путин втягивать в эту самоубийственную для рф войну, тем больше будет в самой россии нарастать внутреннее сопротивление. Во-первых, потому что эта война, как бы ни крутила российская пропаганда и подтасованные опросы, не понятна большинству жителей рф. Во-вторых, потому что многие с нее могут попросту не вернуться.
Понятно, что массовых протестов не будет. Потому что даже за одиночные антивоенные пикеты уже могут посадить, а в тюрьме – сломать практически любого. Но личные дела российских призывников могут внезапно исчезать, в том числе в огне. Если бы я была матерью сына в россии и понимала, что его могут отправить воевать в Украину, я бы сама, наверное, бросила коктейль Молотова в военкомат.
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