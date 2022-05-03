Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском Татьяна Попова специально для "Телеграфа" дала прогноз на ближайшее будущее российско-украинской войны

Издание CNN со ссылкой на европейских и американских должностных лиц сообщает, что российский диктатор путин может воспользоваться мероприятиями к 9 мая, чтобы официально объявить войну Украине вместо так называемой "спецоперации". И провести мобилизацию.

Не исключается и то, что 9 мая путин может заявить, что Луганская и Донецкая области "войдут" в состав россии, провозгласить установление полного контроля над Мариуполем или объявить о масштабном наступлении на Одессу.

Серьезное наступление на Одессу вряд ли возможно. Россияне в том регионе в более проигрышном положении. Крейсер и десантный корабль, которые теоретически могли использоваться для высадки десанта и штурма Одессы, подбиты и затоплены. Так что Одессе и тому же Харькову точно ничего не угрожает в смысле российского наступления. Ракетные же удары, как мы видим, увы, продолжаются.

Из Харьковской области, как я поняла во время общения с военными экспертами, как видно из сводок, оккупантов постепенно выбивают.

А вот возможность к 9 мая показать некую "победу" в виде приема так называемых "ЛНР" и "ДНР" в РФ или присоединения Херсонской области к Крыму или "ДНР", вполне возможны.

Также будет объявлено об уже 50-м, наверное, захвате Мариуполя и полном над ним контроле.

И есть история, которую прогнозируют западные разведки, аналитики, политики, что 9 мая может быть объявлена в каком-то виде мобилизация в РФ.

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Поломать все эти планы можно лишь на поле боя – с помощью нашей армии и оружия, предоставленного западными партнерами Украины. К тому же, на новые российские попытки признания "независимыми республиками" или "своими землями" части украинской территории, последуют еще более жесткие санкции. Ни Украина, ни Запад этого не "проглотят".

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При этом надо помнить, что даже имеющие санкции в полной мере дадут о себе знать позже. Эффект проявит себя ближе к концу года – и будет долгосрочным. А новые санкции ускорят процесс уничтожения российской экономики.

На этом фоне появляются сообщения о том, что в военкоматы, в полицейские машины в рф уже летят коктейли Молотова. Что то и дело звучат взрывы на различного рода объектах, причем не только военных, подрываются жд-пути. Очень похоже на то, что некое внутреннее сопротивление в россии уже есть. И при попытке мобилизации оно будет только нарастать. Чем больше россиян будет путин втягивать в эту самоубийственную для рф войну, тем больше будет в самой россии нарастать внутреннее сопротивление. Во-первых, потому что эта война, как бы ни крутила российская пропаганда и подтасованные опросы, не понятна большинству жителей рф. Во-вторых, потому что многие с нее могут попросту не вернуться.

Понятно, что массовых протестов не будет. Потому что даже за одиночные антивоенные пикеты уже могут посадить, а в тюрьме – сломать практически любого. Но личные дела российских призывников могут внезапно исчезать, в том числе в огне. Если бы я была матерью сына в россии и понимала, что его могут отправить воевать в Украину, я бы сама, наверное, бросила коктейль Молотова в военкомат.

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