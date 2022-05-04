Новые санкции ЕС это хорошо, но у путина все еще достаточно денег на войну с Украиной

Известный украинский экономист Александр Охрименко специально для "Телеграфа" оценил новый пакет санкций против россии

Евросоюз в среду, 4 мая, представил шестой пакет санкций против россии, в рамках которого намерены отключить новые банки от системы SWIFT, а также ввести поэтапное эмбарго на импорт российской нефти.

Новые антироссийские санкции от ЕС это, конечно, хорошо, но – мало.

Очень медленно евросообщество вводит санкции против рф.

Вот и сейчас. Обещают "десфивтизацию" (отключение от международной платежной системы SWIFT) "Сбербанка". Но пока это лишь обещание, во-первых. А во-вторых, почему не сделали это ранее? И где в этом списке "Газпромбанк", через который многие страны рассчитываются за российский газ по схемам, рублями?

То же самое касается эмбарго на импорт российской нефти. Хорошо, что оно будет. Но ведь будет – лишь частичное. Не для всех. Отсроченное. С возможностью пролонгации отсрочки. Со всякого рода исключениями.

Проблема в том, что экономика евросообщества очень сильно интегрирована с экономикой россии. И потому практически любые новые антироссийские санкции входят в противоречие с немецким, французским, другим бизнесом. И европейцы, вроде как, поддерживают Украину, но хотят и заработать на россии.

Безусловно, россия теряет из-за санкции, страдает от них. Но они ее не развалят. К сожалению, на сегодняшний момент запас прочности в рф настолько большой (а торговля энергоресурсами продолжает приносить миллиарды в бюджет), что они могут годами жить под санкциями без критического для себя ущерба.

Так что – да, я не спорю с важностью санкций. И с тем, что новый санкционный пакет уменьшит экспортную выручку россии. Но та не исчезнет совсем. И у рф всё еще будет достаточно средств, чтобы финансировать войну против Украины.