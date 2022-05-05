Нет ни одного фактора, который позволил бы россии выиграть в такой войне.

Политтехнолог Алексей Голобуцкий специально для "Телеграфа" дал прогноз на будущие повороты войны в Украине

Чем ближе 9 мая, тем больше разговоров о том, каких пакостей можно ждать от россии к этой сакральной для нее дате.

Как по мне, всё, что у россиян есть в наличии, уже брошено на Украину. Если бы были возможности сделать ковровые бомбардировки, они бы сделали это и в Киеве, и в Харькове, как делали в Мариуполе. Но не дает более мощная там ПВО.

Российский нарратив, что так они плохо воюют, потому что якобы жалеют мирное население, украинские города, не выдерживает никакой критики после сделанного с Бучей, Мариуполем и массой других городов, ставших синонимами военных преступлений россиян.

Ничего и никого они не жалеют. Где есть возможность, делают всё, чтобы стереть с лица земли как можно больше украинцев.

Единственное, на что, пожалуй, не пойдет Кремль – это термоядерный удар. Потому что это открывает ящик Пандоры, который уничтожит в итоге (и очень быстро) саму россию. И лучше бы российские пропагандисты и руководство вообще не заикались об этом. Если тот же путин еще и 9 мая что-то ляпнет на параде по поводу вероятности применения ядерного оружия против Украины (под каким угодно предлогом) – это уже будет окончательным признанием своего проигрыша. И очередным враньем. Либо признанием, что он настолько безумен, что его пора "повязать". Хоть кому-то…

При этом думаю, что россияне приложат до 9 мая максимальные усилия, чтобы "решить вопрос" с Мариуполем. То есть, окончательно уничтожить его защитников, держащих героическую оборону на "Азовстали", куда уже прорвались рашисты.

Кроме того, агрессор усилит давление на востоке на юге, пытаясь добиться хоть каких-то побед. Но до 9 мая осталось всего четыре дня. А они и за месяц-то, с начала активизации на том же Донбассе, мало что смогли сделать из ранее запланированного.

Ну, а провокации в стиле ударить по вокзалам (как было в Краматорске) или просто по центру крупных городов – это россияне могут сделать в любой момент. И делают. Не привязываясь к сакральным для себя датам.

При этом агрессор чувствует острую нехватку живой силы. Если бы рф могла подтянуть что-то значительное, влияющее на ситуацию на фронте, из внешних источников, она бы это уже сделала. Но тех же сирийских наемников тянуть в полномасштабную войну, где люди днями сидят под артобстрелами, пока не особо выходит. Не так много желающих можно собрать по миру, умирать за путина в Украине. Еще один фактор – демотивиционный. Воевать солдату рядом с наемником, который, возможно, зарабатывает больше него, расхолаживает того же солдата. А ставка Кремля делается всё же именно на русское "пушечное мясо".

Брать его есть где. Внутренние резервы у рф – огромны. Это, всё-таки, 140-миллионное государство. Правда, лучшие военные спецы уже воюют или "утилизированы" в Украине – это признают даже российские эксперты.

Ну, а скрытая мобилизация шла и идет. Призывают ранее служивших, рекрутируют теми или иными способами.

А вот полномасштабная мобилизация политически опасна для путина. И уже звучало много аргументов – почему. В том числе, потому что в Украине заявлена некая "специальная военная операция", а не война. Ну как признать, что "вторая армия" мира ее проигрывает?

И это – огромная проблема пропаганды и демографии. Захотели эту войну, "топят" за нее старики под 70 лет. И пропаганда рассчитана на таких же… Эта старуха с красным флагом, эти памятники Ленину на временно оккупированных территориях, эти поиски настоящими неонацистами (рашистами) фейковых нацистов по всей Украине…

Старые маразматики продвигают в народ свои иллюзии. А воевать всё чаще должны будут люди 20+, которые даже согласно российской социологии, критично настроено и к этой войне, и к путину. И давать им в руки оружие и гнать в Украину – политически опасно для российского режима.

Так что, если рф собирается воевать еще полгода-года (возможно, с перерывом на некое перемирие), мне кажется, там продолжится скрытая мобилизация.

Привлечение Беларуси и Приднестровья – тоже не вариант.

Лукашенко понимает, что его сотрут тут же – или украинцы, или сами белорусы. Потому что большинство белорусов нелояльно к власти. Бросит он сюда условных 16 тысяч боеспособных солдат, из которых основная часть не желает воевать в принципе, – и что? Где гарантия, что они не развернут штыки против него после первых же ударов со стороны ВСУ, в том числе по белорусской территории?

Приднестровье – просто смешно. Там нет армии. То, что там происходит на той территории (какие-то "теракты" и "обстрелы"), более похоже на попытку отвлечь внимание Украины от других фронтов.

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В итоге ничего у рф не получится. Ей не выиграть в этой войне. Потому что здесь нет жизненных интересов россии. Это – интерес одного конкретного человека. Умирающего. Сами понимаете, о ком речь.

А это исторически не имеет перспектив. Захватническая война, колониальная война, имперская война в 21 веке просто не может иметь перспектив. Тем более против мотивированного населения, против коллективного Запада, который готов максимально помогать Украине.

Нет ни одного фактора, который позволил бы россии выиграть в такой войне.

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