Экономист, ректор-основатель American University Kyiv Роман Шеремета, специально для "Телеграфа"

В четверг, 5 мая, президент Владимир Зеленский заявил о запуске глобальной инициативы United24.

Создана платформа для сбора пожертвований в поддержку Украины. Сделать донат можно в один клик на сайте u24.gov.ua.

Инициатива – очень своевременная, позитивная, с правильным дизайном соответствующего сайта.

Ведь ранее люди сканировали QR-код, пересылали средства на специальный счет в Нацбанке – для помощи ВСУ. Были также криптовалютные счета. Но всё это было разрозненно, разбросано. И в последнее время перечислений стало меньше.

И тут появляется новая инициатива – всё в одном месте. Прозрачно и понятно. Так что это – очень правильный шаг.

Важно и то, что инициатива создана под эгидой именно президента Зеленского, имеющего сейчас колоссальный рейтинг не только в Украине, но и в мире. Журнал TIME, ряд других, проводили опросы, согласно которым именно Зеленский в данный момент – человек, пользующийся наибольшим доверием, имеющим наибольшее влияние на мировом уровне. Поэтому то, что данная инициатива делается, скажем так, "под зонтиком" Зеленского – тоже очень позитивно.

Мне нравится и то, как выстроена сама структура данного веб-сайта. Там использованы правильные элементы. Ты имеешь возможность перечислять средства туда, куда хочешь. Есть три опции: оборона и разминирование; гуманитарная и медицинская помощь; восстановление Украины. Согласно исследованиям, когда мы людям даем возможность выбирать, куда именно они могут перечислить свои финансы, они более склонны перечислять эти самые финансы.

Кроме того, важно, что есть разные механизмы перечисления средств. Криптовалюта, кредитная карточка и так далее. Такое разнообразие, такая вариативность позволит всем желающим максимально быстро перебрасывать те или иные суммы – на те или иные нужды.