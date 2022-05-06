Выпишите планы и цели и приступайте к реализации самых простых и достижимых

Я вижу, как украинцы массово ставят жизнь на паузу:

"Нужно ждать и терпеть, а потом, после окончания войны будем жить".

В отличие от классического синдрома отложенной жизни обстоятельства, в которые силой были погружены миллионы украинцев, стали внезапными. Многие вели оживленный образ жизни и не собирались замедляться. А здесь – ракеты, российское нашествие и полную психологическую беспомощность. Нашей психике нужно время на адаптацию и приспособление к новой реальности.

Поэтому предлагаю называть это кризисным тайм-аутом.

Какие "симптомы"?

Вы отказываете себе в рутинных и бытовых вещах под предлогом, что сейчас не время…сейчас не до этого. Например: не время посещать салоны красоты.

Запрещаете себе наслаждаться приятными моментами. Испытываете чувство вины, за то, что кому-то сейчас плохо.

Если находитесь в другом городе или стране — чувствуете себя сторонним наблюдателем. Будто бы смотрите фильм о том, как другие люди живут свою привычную жизнь, ходят на работу, занимаются своими делами.

Вы живете мыслями о будущем, которое наступи после войны, после возвращения домой, после какого-то переломного момента.

Что с этим делать?

А делать обязательно надо, если чувствуете, что это состояние затянулось. Потому, что это очень изнурительно для нашей нервной системы. Хорошая новость заключается в том, что в большинстве случаев человек может вернутся к привычной жизни без постороннее помощи.

Признать проблему. Никаких отговорок и откладываниях на потом. Не отказывайтесь от своих мыслей о будущем. Просто трансформируйтесь их в планы! Обязательно ставьте дедлайн, например: выучить 100 новых слов на английском до конца недели. Выпишите планы и цели и приступайте к реализации самых простых и достижимых, так вы быстро получите результат и дополнительную мотивацию: составить резюме, записать детей в сад или просто купить чашку для кофе. Если вы находитесь в другом городе или стране — постарайтесь ассимилироваться. Выучите пару местных фраз. Гуляйте по окрестностям, посещайте достопримечательности и музеи, поинтересуйтесь местной культурой и историей. Найдите информацию о курсах и обучениях, к которым сейчас бесплатный доступ у украинцев. И приступайте к получению новых знаний и навыков.

Наш организм адаптируется к обстоятельствам и стремится вернуться к привычному образу жизни, просто не мешайте этому процессу.