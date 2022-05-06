Укр

"После войны поживем": чем опасен синдром отложенной жизни и как его побороть - Юлия Медведева

Автор
Юлия Медведева Юлия Медведева
Дата публикации
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Синдром отложенной жизни очень вреден Новость обновлена 06 мая 2022, 11:37
Синдром отложенной жизни очень вреден

Выпишите планы и цели и приступайте к реализации самых простых и достижимых

Я вижу, как украинцы массово ставят жизнь на паузу:

"Нужно ждать и терпеть, а потом, после окончания войны будем жить".

В отличие от классического синдрома отложенной жизни обстоятельства, в которые силой были погружены миллионы украинцев, стали внезапными. Многие вели оживленный образ жизни и не собирались замедляться. А здесь – ракеты, российское нашествие и полную психологическую беспомощность. Нашей психике нужно время на адаптацию и приспособление к новой реальности.

Поэтому предлагаю называть это кризисным тайм-аутом.

Какие "симптомы"?

  • Вы отказываете себе в рутинных и бытовых вещах под предлогом, что сейчас не время…сейчас не до этого. Например: не время посещать салоны красоты.
  • Запрещаете себе наслаждаться приятными моментами. Испытываете чувство вины, за то, что кому-то сейчас плохо.
  • Если находитесь в другом городе или стране — чувствуете себя сторонним наблюдателем. Будто бы смотрите фильм о том, как другие люди живут свою привычную жизнь, ходят на работу, занимаются своими делами.
  • Вы живете мыслями о будущем, которое наступи после войны, после возвращения домой, после какого-то переломного момента.

Что с этим делать?

А делать обязательно надо, если чувствуете, что это состояние затянулось. Потому, что это очень изнурительно для нашей нервной системы. Хорошая новость заключается в том, что в большинстве случаев человек может вернутся к привычной жизни без постороннее помощи.

  1. Признать проблему. Никаких отговорок и откладываниях на потом.
  2. Не отказывайтесь от своих мыслей о будущем. Просто трансформируйтесь их в планы! Обязательно ставьте дедлайн, например: выучить 100 новых слов на английском до конца недели.
  3. Выпишите планы и цели и приступайте к реализации самых простых и достижимых, так вы быстро получите результат и дополнительную мотивацию: составить резюме, записать детей в сад или просто купить чашку для кофе.
  4. Если вы находитесь в другом городе или стране — постарайтесь ассимилироваться. Выучите пару местных фраз. Гуляйте по окрестностям, посещайте достопримечательности и музеи, поинтересуйтесь местной культурой и историей.
  5. Найдите информацию о курсах и обучениях, к которым сейчас бесплатный доступ у украинцев. И приступайте к получению новых знаний и навыков.

Наш организм адаптируется к обстоятельствам и стремится вернуться к привычному образу жизни, просто не мешайте этому процессу.

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