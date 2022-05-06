Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса считает, что россия стратегически уже давно проиграла войну в Украине

Анализируя действия зарубежья на третьем месяце российско-украинской войны, надо сказать, что ситуация существенно не изменилась. За исключением, разве что, изменения позиции некоторых европейских стран относительно эмбарго на российские энергоносители. Тотального эмбарго пока так и не предвидится, но некоторые страны (та же Германия) изменили свою позицию. И решили поддержать идею поэтапного, частичного эмбарго на поставки российской нефти и угля.

Вопросы в стиле "Кто и почему показал, что явно нам не друг?" – не те, которыми следует мыслить в международных отношениях. "Друг" и "враг" – довольно условные в этом измерении маркеры. Все страны действуют, исходя из своих интересов, из объективной реальности, из своих возможностей и желаний.

Здесь скорее следует рассматривать – имеет ли Украина влияние на те или иные регионы. Если на Западе наша информационная, социальная, политическая кампания была успешной, то Восток и Юг (на международной арене) Украина, к сожалению, проигрывает.

Страны, которые занимают нейтральную позицию, вряд ли куда-то качнутся. На них оказывается давление, но я пока не вижу у них большого желания менять свою политику. Более того, если брать страны Ближнего Востока, южной, юго-восточной Азии, там всё происходит наоборот. Их раздражает давление США и всего коллективного Запада. И они еще больше утверждаются во мнении, что прагматический нейтралитет и балансирование должны оставаться центром их внешней политики. В частности, это касается Индии, которая очень негативно отнеслась к тому, что на нее начали давить относительно ее позиции по россии. В итоге к концу апреля – началу мая США перестали оказывать такой прессинг на Индию. И даже сделали для нее некоторые исключения касательно санкций.

Ну, а то, что россия стратегически проиграла, было ясно с начала полномасштабной войны. Само решение о вторжении уже было стратегическим проигрышем рф, потерей инициативы, которую она удерживала последние восемь лет.

Полностью была поменяна логика к подходу войны с Украиной, к противостоянию с Западом. И это определило конфронтационную позицию россии в отношениях с Западным миром на много лет вперед.

Тактически успехи или провалы определяются сейчас на поле боя.

Но в стратегическом смысле россия однозначно проиграла.

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