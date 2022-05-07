Украинский журналист и телеведущий убежден, что история рано или поздно всё рассудит и россияне непременно поймут, как ошибались

Россия уничтожает 9 мая. Этот день больше не будет нести то, к чему мы привыкли. Мои деды и прадеды воевали.

Дед Коля горел в танке, но выбрался, несмотря на прогнозы врачей и пререкание ампутации ног — вылечился, вернулся на фронт и дошёл до Берлина.

Мой прадед Миша, директор завода, имел бронь, которая позволяла не идти на войну. Но он не мог оставаться в безопасности, когда фашисты напали. Он пошел на фронт выполнять свою миссию и погиб, предположительно при переправе через Днепр.

Мои бабушки Ангелина и Оля в деталях рассказывали про войну. Я слушал страшные рассказы про оккупацию Киева фашистами, которые помню дословно. Сегодня моих дедушек и бабушек нет в живых. И они не видят тот позор, который устроила россия, убивая просто так мирных украинцев, что не так давно называла братьями. Украинцев, которые в 41-45 гг сражались против фашистов. Убивают, в том числе, последних ветеранов Второй Мировой, которые подумать не могли, что застанут этот ад в своей жизни ещё раз, и что убивать их и их близких будет российская армия.

Мы больше не сможем воспринимать 9 мая так, как раньше. Мы будем помнить своих предков. Хранить их черно-белые фотографии 40-х годов. И как бы жестоко это не звучало — тихо думать про себя или говорить вслух про тех реальных ветеранов Второй Мировой, которых уже нет с нами: "Хорошо, что бабушка с дедушкой этого не видят…"

Россия уничтожает эту дату памяти об их подвигах.

Украинцы, у кого живы бабушки с дедушками, пережившие Вторую Мировую войну — побудьте с ними рядом 9 мая. Обнимите. Выключите телевизор. Не смотрите новости. Боль, которую они испытывают, невозможно передать. Россия забрала у них день победы. Забрала и перевернула смысл этого дня. Российская армия заняла место фашистов.

История всё рассудит. Русские непременно поймут, как ошибались. Многим будет стыдно за Z. Но будет уже поздно. Пока не сменится нынешний кремлевский режим, zомбирование населения продолжится, детей будут заставлять стоя на коленках держать z-ки. А 9 мая собранная по 200-250 рублей массовка пройдет по всем городам россии. А на красной площади будут бряцать ядерным оружием, угрожая всему миру апокалипсисом. Позор, от которого не отмыться.

Публикация Дмитрия Комарова в соцсети