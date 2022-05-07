Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко оценил роль Китая в геополитической ситуации вокруг Украины.

Сейчас много разговоров о том, какие гадости путин может устроить Украине и всему миру к 9 мая.

Помимо определенных московских традиций – устраивать 9 мая демонстрацию как бы мощи российской армии и пугать весь мир, путин, безусловно, преследует в этот раз цель определенного психологического давления. И на Украину, и на НАТО. К примеру, с точки зрения теоретической возможности применения ядерного оружия.

Я согласен с теми, кто говорит, что такая возможность выглядит всё менее вероятной (хоть ядерный удар – это абсурд и безумие по своей сути). Но с другой стороны, надо учитывать весь абсурд и безумие путинского режима. А также то, что Китай опять начал активно стимулировать рф к продолжению конфронтации.

В статье агентства Синьхуа от 6 мая

"Если НАТО расширится к северу, насколько серьезными будут последствия?" Китай как бы намекает и своему врагу НАТО, и своему партнеру россии, что с пониманием воспримет действия рф "по защите своей безопасности". И это аналогично заявлению, которое Китай сделал после массированного нападения российского фашизма на Украину. В этот раз в китайском СМИ отмечается, что если НАТО расширится, включив Финляндию и Швецию, две северные страны, которые сначала были нейтральными и долгое время проводили политику неприсоединения к системе военных союзов, "это, несомненно, усилит конфронтацию с Россией и приведет к дальнейшему ухудшению ситуации в сфере безопасности в регионе Балтийского моря и даже в Европе в целом".

То есть, Китай в почти незавуалированной форме дает "добро" россии на новую военную агрессию против двух стран, стремящихся усилить свою защиту, а не нападать на русню. А в разжигании очередного военного конфликта Китай обвиняет НАТО.

Напомню, что новая фаза войны, широкомасштабная российская агрессия началась путиным только после того, как он в феврале получил неофициальные заверения Китая в поддержке подобных действий.

Безусловно, 9 мая и после будет обсуждаться вопрос военно-технических возможностей, которые россия попытается продемонстрировать на параде. Но при этом все понимают, что технологически рф отстала от развитых стран на десятилетия. А сейчас санкциями и исходом иностранных компаний с российского рынка отбрасывается еще дальше.

Мы уже видели, насколько "эффективен" российский военный металлолом, который она выдавала за передовые достижения. И который массово утилизируется в Украине.

При этом у агрессора еще достаточно сил и средств. И он снова и снова забрасывает ими Украину. И под 9 мая точно попытается устроить некий условный "штурм". К чему должны быть готовы и мы, и наши западные партнеры.

Но кроме этого на уровне НАТО, США, с обязательным участием Украины надо вырабатывать некую новую коллективную политику в отношении Китая.

Мы продолжаем бороться только против агрессивных действий и замыслов россии. Но если Китай не перестанет стимулировать рф к агрессии, давать некие гарантии путину, война может продлиться очень долго.