Украинский политолог Юрий Романенко прокомментировал вывод российских войск из Сирии.

Израильские СМИ пишут, что Россия выводит свою армию из Сирии. Это будет иметь серьёзные последствия для расклада в регионе. Иран не сможет обеспечить воздушное прикрытие, как это делала Россия. Турция резко усилит свои позиции, поскольку Москва балансировала ее. В-третьих, из провинции Идлиб, где сидит разношерстная оппозиция, оппоненты Асада могут активизировать атаки. Особенно, если получат поддержку с Запада, а для этого США надо будет договориться с Эрдоганом. Впрочем, Эрдоган и сам может активизироваться, если увидит возможности. Стратегически формируются предпосылки для выдавливания России с Ближнего Востока или, как минимум, существенного ослабления не позиций.

Без сомнений, это коснётся и других регионов, где присутствовали вооружённые силы Москвы. Например, я уверен, что сейчас русских начнут вытеснять французы из Мали и других стран Африки, куда они пролезли. Наверняка, это коснётся и Ливии.

Россия судорожно пытается собрать свои силы, чтобы кинуть в топку войны с Украиной. Похоже на времена русско-японской войны 1904-1905 годов, когда Россия получала поражение за поражением, пока ее военная мощь не иссякла, а в стране не началась революция.

В любом случае, эти шаги Кремля показывают, что война будет долгой и Украине нужно перестать витать в иллюзиях, что победа не за горами. Нужен военный Кабинет, то тотальная зачистка исполнительной вертикали от воров и коррупционеров, радикальная реорганизация государства, которая подразумевает закрытие всех лишних институтов и создание новых для решения задач войны.