Экономист Александр Охрименко размышляет на тему, удастся ли Украине обезопасить себя от вражеских ракет и бомбардировок с помощью систем противовоздушной обороны:

Клично очевидно похвастался, что скоро защита неба Киева будет по стандартам НАТО. Скорее всего, на защиту неба Киева будет поставлена новая техника ПВО, поставляемая из США и НАТО. Он не рассказывал, что это за техника ПВО, но скорее более современная, чем есть сейчас в Украине. Это действительно должно снизить риски ракетных и бомбовых ударов по Киеву. Хорошая новость.

Как Вам известно по ленд-лизу Украина получит современную систему ПВО, кроме того, новые системы ПВО нам передает несколько стран НАТО. Поэтому действительно это позволит снизить риск ракетных и бомбовых ударов. Я не специалист по системе ПВО, но то, что я читал, то можно сделать вывод, что закрыть небо Украины только системой ПВО на 100% невозможно. Даже Израиль с его "Железным куполом" время от времени пропускает ракеты, хотя эти ракеты и собираются кустарным методом. Поэтому только за счет ПВО закрыть небо Украины на 100% скорее всего не получится, но существенно снизить риск ракетной атаки и бомбардировки можно. Конечно было бы уместно чтобы украинские ракеты и бомбы ("все понимают что Украина никогда не будет бомбить или обстреливать ракетами российские города, это все делают много курящие матросы с крейсера Москва) чаще падали на территорию россию. Тогда российские власти уменьшили бы количество и ракетных ударов по территории Украины. Есть такое правило в войне, если враг понимает, что он получит аналогичный военный ответ, он сам прекращает военные враждебные действия, чтобы не иметь проблем на своей территории.

Война затягивается и действительно для Украины было бы уместно иметь более современную систему ПВО, это существенно уменьшило бы риск ракетных ударов и бомб со стороны россии и тогда будет бы и меньше жертв и меньше повреждений инфраструктуры и зданий в Украине. Сложно восстанавливать Украину, если враг постоянно уничтожает здания и объекты на территории Украины. Если ракетные нападения будут уменьшены до мизера, то можно будет начинать и восстанавливать Украину, даже если война будет продолжаться и мирного соглашения не будет. Нужно учиться жить в условиях войны и восстановления Украины.