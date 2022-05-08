Политический деятель Борислав Береза рассказал, что задумали в Кремле насчет развития войны

Мы заходим в непростое время. И я хочу чтоб вы поняли, что нас ждёт в ближайшие две недели. Нас ждут бои, тяжёлые новости и потери среди друзей и знакомых. Враг так же будет терять своих солдат, но кого из нас беспокоят его потери? Я могу ошибаться, но по той интенсивности, как нас начали обстреливать и какую толпу из техники и людей они сюда нагнали, то похоже, что рашисты хотят опять атаковать. Они хотят изменить ход войны, в которой проигрывают. Поэтому соберитесь и поймите, что наша война это не короткая история и в ближайшие время будут разные новости. Но мы выстоим, остановим врага и победим его. Так уже было неоднократно. У нас есть кем и чем. Верьте в нас.

Мой побратим подметил, что у нас сейчас есть все то оборонительное оружие, о котором говорят по тв. Все. Без исключения. Нам нужно тяжелое. Много тяжёлого и мощного оружия. И оно к нам едет. Затем нужны ещё примерно недели две, чтоб это оружие попало к нам на передовую. И это будут тяжёлые две недели. Но вы верьте в ЗСУ. А мы справимся. И остановим оккупанта. Не в первый раз. Но для того чтобы разбить врага нам понадобится много тяжёлого оружия. Это война артиллерий. И я уже видел, как М777 отработали по оккупантам. Это было прекрасно. Но нам нужно ещё больше такого оружия. Так что верьте в ЗСУ, в наших командиров, в Залужного и в нашу возможность победить, и мы точно оправдаем ваше доверие. А ещё нам нужна ваша поддержка. Она реально мотивирует, как ни что другое. Она нужна всегда, а не только когда все хорошо или когда победа над врагом идёт за победой.

И ещё одно. Поймите, что мы все видим и понимаем. Не надо от нас требовать сделать то или иное. Если мы можем, то делаем сами. Без чьих-то напоминаний. Да и желание выбить рашистов с нашей земли у нас запредельное. Генштаб видит ситуацию, а наши командиры готовы выполнить приказ. Но никто не будет кидать бойцов на убой, как это делает наш враг. Это не наш метод. Так же не надо спрашивать, когда наконец-то освободят то или иное место. Если бы была возможность, то это было бы сделано уже вчера. Не нагнетайте и не паникуйте. Это как в боксе. Для сильной атаки иногда нужно выдохнуть, сделать пару шагов назад и восстановившись начать атаку, методично нанося врагу удар за ударом, пока он не будет отправлен в нокаут. Мы сможем это сделать. И мы победим. Это будет не просто. Но и враг у нас не простой. Но я вам скажу главное — мы боремся не один на один. С нами сегодня весь цивилизованный мир. И потенциал, как финансовый, так и военный наших союзников во много раз больше, чем у Кремля. Так что исход этой войны предрешен. Мы победим, а российский оккупанты будут разгромлены. Но для этого надо ещё пройти долгий путь сотканный из потерь и свершений. Мы его пройдём и Украина победит. Все будет именно так. Верьте в нас. Поддерживайте нас. Слава Украине!