Соучредитель "Института Черноморских стратегических исследований", эксперт по вопросам оккупированных территорий Юрий Смелянский специально для "Телеграфа" назвал большую ошибку Украины с Крымом

Недавно спутник зафиксировал стягивание военной техники, в частности зенитно-ракетных сил армии рф на север оккупированного Крыма – в село Филатовка, расположенное вблизи Херсонской области.

А утром 9 мая россияне нанесли с территории Крыма ракетный удар по Одесской области. Оперативное командование "Юг" (Південь) сообщает, что оккупанты били четырьмя ракетами типа "Оникс" из ракетного комплекса "Бастион".

Еще в советский период территория Крымского полуострова была превращена в большую военную базу. Своеобразный "непотопляемый авианосец". Именно такое название, помимо прочих, имел тогда Крым. В то время количественный состав военной группировки в Крыму составлял порядка 140000 человек. Очень древняя поговорка: "Кто владеет Крымом – тот владеет Черным морем".

В феврале 2014 года, начиная оккупацию суверенной украинской территории в Крыму (официально признанной ранее как украинская территория властями рф), Кремль рассматривал территорию Крыма исключительно как тот самый "непотопляемый авианосец". То есть, цель – восстановить военную базу в Крыму. Задачи для этой "восстановленной базы" были и в постоянной угрозе для Украины (как в морском плане, так и в воздушном и сухопутном). Кроме того, целями были территории ЕС, северной Африки, Персидского залива. Вся территория в радиусе 2500 километров с центром в Крыму как точки нанесения ракетного удара.

Я и мои коллеги на протяжении 8 лет войны и оккупации Крымского полуострова обращали внимание украинской власти на эту угрозу, призывали относиться к ней серьезно. Как показало время – услышаны не были. К сожалению.

Восстановленная оккупантами военная база в Крыму дала возможность Кремлю захватить Херсонскую, Запорожскую и юг Донецкой области, окружить и заблокировать Мариуполь, захватить Запорожскую атомную электростанцию. С территории оккупированного Крыма наносятся ракетные удары по всей территории Украины. Созданная в оккупированном Крыму оккупационная военная группировка обеспечила Кремлю успех в оккупации юга Украины. Оккупированный Крым стал логистическим хабом для российских захватчиков на юге Украины.

Локализация этой угрозы находится в прямой зависимости от успехов ВСУ в Херсонской, Запорожской областях – и деоккупации Крымского полуострова. В том числе это и вопрос "Крымского мостового перехода" (т.н. Крымский мост – прим. ред.).

"Крымский мостовой переход" — это военно-стратегический объект. Именно с такой основной задачей он строился. Его существование — вечная дополнительная военная угроза для Украины. И никакой экономической компенсирующей составляющей он не имеет. Украине этот объект не нужен. Ни вчера, ни сегодня, ни в будущем. По этой причине "Крымский мостовой переход" должен быть ликвидирован. Чем быстрее – тем лучше для нас.