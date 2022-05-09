Главный итог дня – путинская победа превратилась в путинское поражение - Тарас Березовец
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Политический консультант, магистр международных отношений Тарас Березовец специально для "Телеграфа" пояснил, что свидетельствует о том, что путин "сдулся"
Парад ко Дню победы 9 мая в Москве, а также выступление на нем президента рф владимира путина продемонстрировали, что путин – "сдулся".
Не было сделано ни объявления о мобилизации, которое прочили многие.
Не было объявления войны Украине или всему Западному миру.
Не было даже референдумов с целью аннексии так называемых "ДНР" и "ЛНР".
То есть, путин явно боится. Возможно, ядерной войны. Потому что на его ядерный шантаж Запад ответили своими ядерными предупреждениями.
К тому же, путин понимает, что включение "Л/ДНР" в состав россии – это значило бы необходимость воевать за эти территории, когда начнется (а оно обязательно начнется) освобождение Донецкой и Луганской областей ВСУ. А чем дольше длиться эта война, тем меньше у россиян сил. Тогда как украинцы, напротив, укрепляются, в том числе новейшим вооружением.
Сегодняшний день показал, что путин потерял свой первоначальный завоевательный запал. Он выглядел больным, уставшим. Ему явно плохо. Никаких новых, свежих идей него не прозвучало. Включая, как некоторые прочили, суицидальную в стиле "мы все умрем, но оно того стоит", "готовимся защищать Москву". Ничего подобного не произошло.
Не было – и это важно – пролета авиации. Не взлетел и так называемый "самолет судного дня", у которого якобы возникли технические проблемы.
А, скорее всего, там особо уже некому летать. Путинские стервятники или перебиты, или в плену, или продолжают обстрелы Украины со своей или с временно оккупированной территории. Оставшиеся пилоты, возможно, недостаточно квалифицированы, чтобы им позволили лететь над Красной площадью. А то еще рухнут.
Весь сегодняшний позорный парад в Москве, все заявления путина (а точнее – не высказанное им) – яркое свидетельство того, что россия знатно получила по зубам в Украине.
Уже понятно, что российская армия посыпалась.
Главный итог сегодняшнего дня – путинская победа превратилась в путинское поражение. И это стало окончательно очевидно всем.
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