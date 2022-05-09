Политический консультант, магистр международных отношений Тарас Березовец специально для "Телеграфа" пояснил, что свидетельствует о том, что путин "сдулся"

Парад ко Дню победы 9 мая в Москве, а также выступление на нем президента рф владимира путина продемонстрировали, что путин – "сдулся".

Не было сделано ни объявления о мобилизации, которое прочили многие.

Не было объявления войны Украине или всему Западному миру.

Не было даже референдумов с целью аннексии так называемых "ДНР" и "ЛНР".

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То есть, путин явно боится. Возможно, ядерной войны. Потому что на его ядерный шантаж Запад ответили своими ядерными предупреждениями.

К тому же, путин понимает, что включение "Л/ДНР" в состав россии – это значило бы необходимость воевать за эти территории, когда начнется (а оно обязательно начнется) освобождение Донецкой и Луганской областей ВСУ. А чем дольше длиться эта война, тем меньше у россиян сил. Тогда как украинцы, напротив, укрепляются, в том числе новейшим вооружением.

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Сегодняшний день показал, что путин потерял свой первоначальный завоевательный запал. Он выглядел больным, уставшим. Ему явно плохо. Никаких новых, свежих идей него не прозвучало. Включая, как некоторые прочили, суицидальную в стиле "мы все умрем, но оно того стоит", "готовимся защищать Москву". Ничего подобного не произошло.

Не было – и это важно – пролета авиации. Не взлетел и так называемый "самолет судного дня", у которого якобы возникли технические проблемы.

А, скорее всего, там особо уже некому летать. Путинские стервятники или перебиты, или в плену, или продолжают обстрелы Украины со своей или с временно оккупированной территории. Оставшиеся пилоты, возможно, недостаточно квалифицированы, чтобы им позволили лететь над Красной площадью. А то еще рухнут.

Весь сегодняшний позорный парад в Москве, все заявления путина (а точнее – не высказанное им) – яркое свидетельство того, что россия знатно получила по зубам в Украине.

Уже понятно, что российская армия посыпалась.

Главный итог сегодняшнего дня – путинская победа превратилась в путинское поражение. И это стало окончательно очевидно всем.