Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал о том, как путин пытается скрыть свой проигрыш в Украине

В последнее время активизировали переговоры россии с другими государствами. В том числе с США — тут показательна беседа 13 мая глав минобороны рф и Штатов.

Думаю, путин понимает, что дальнейшая война будет еще больше настраивать весь мир против россии. И ускоренно вести последнюю к упадку, к краху. В краткосрочной перспективе — экономическому, в долгосрочной — и военному. А потому путин ищет выход из ситуации, в которую загнал себя и свою страну. Но выйти хочет, подписав с мировыми лидерами некое соглашение о гарантиях безопасности, о новом миропорядке. С учетом интересов россии.

Несмотря на стратегическое поражение, которым стала для россии открытая война с Украиной, Кремль пытается диктовать свои условия. И использует сейчас для этого три рычага давления.

Первый — война в Украине с возможным расширением ее границ на Приднестровье и вообще всю Молдову, на страны Балтии и так далее.

Второй — применение на каком-то этапе ядерного оружия.

Третий — вступление всякого рода псевдореспублик в состав РФ.

Кроме того, в той или иной мере используется энергетический и продовольственный шантаж.

Думаю, что переговоры будут. Чтобы заявить российскому обществу, что "спецоперация" достигла успеха. И чтобы попытаться добиться пересмотра миропорядка.

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Но реально мы, думаю, увидим проигрыш путина. Потому что войска из Украины ему придется выводить. И не столько получать, сколько давать гарантии безопасности. При этом, упадок россии продолжится. Потеряв до трети состава эффективной армии (техника, живая сила, ракетные средства), путин значительно ослабил и свою позицию, и позиции рф в целом. Во всех смыслах — военном, экономическом, дипломатическом, геополитическом.

Если же путин продолжит оставаться недоговороспособным, начнет ставить невыполнимые условия для переговоров (к примеру, признание Крыма российским), нас ожидает затяжной сценарий войны. С наращиванием ресурсов Украины, благодаря помощи извне, а также — ростом давления на россию. Что будет приближать крах и путинского режима, и рф как таковой.