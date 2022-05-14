Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса высказался о постоянной смене позиций официальной Москвы во многих вопросах

Позиция рф относительно намерений Украины вступить в Европейский союз изменилась. Теперь страна-агрессор выступает против. Об этом заявил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Эту же точку зрения высказал глава МИД рф Сергей Лавров.

Заявления россиян по поводу недопустимости членства Украины в ЕС – явная попытка повысить ставки. Ответить на эскалацию (как считают в Кремле) со стороны НАТО. Раз в Альянс вступают новые члены (Финляндия, Швеция), раз Украина не соглашается на условия, которые выдвигает РФ на переговорах – то и Россия будет ужесточать свою позицию.

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Постоянная смена позиций официальной Москвы (которая ранее была не против вступления Украины в ЕС) связана с тем, что общая ситуация – динамичная. Постоянно меняется ситуация на фронте, явное обострение на международной арене. Всё это то и дело меняет позицию коллективного Запада, Украины и, понятно, России.

При этом шансы Украины на вступление в ЕС я оцениваю как достаточно хорошие.

Вопрос лишь в том, когда это произойдет. Мы зависим от внутриевропейской повестки. Не можем влиять на нее.

На примере тех же заявлений президента Франции видно, что в самом ЕС неоднозначно относятся к тому, стоит ли его расширять за счет новых членов.

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Или лучше углублять уже существующую интеграцию в рамках нынешних членов ЕС. Вот эти две группы, две линии, две позиции – как развивать этот союз дальше – и борются внутри Евросоюза. И единства тут пока нет.

Не уверен, что нам нужно как можно скорее становиться членами ЕС. Украине важнее сконцентрироваться на решении такой задачи как доступ к европейским структурным фондам, которые позволят нам выйти на послевоенное экономическое восстановление. Если этого можно достичь без членства в ЕС – именно этим следует заниматься.

Само по себе членство в ЕС имеет ведь не только понятные всем плюсы (экономические, прежде всего), но и минусы. К примеру, определенное ограничение суверенитета во имя общих правил. А также обязательства, которые Украина пока по понятным причинам выполнить не может.

Куда важнее, подчеркиваю, получить доступ к фондам, которые нам жизненно необходимы для послевоенного восстановления.

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