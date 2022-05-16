Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко специально для "Телеграфа" дал прогноз на возможное будущее "расширение" россии за счет других стран

Тут опять начали качать тему "собирания земель" российской недоимперией.

То псевдопрезидент самопровозглашенной Южной Осетии хочет 17 июля провести "референдум" о вхождении в состав рф.

То аналитики Института изучения войны (ISW) не радуют прогнозом о намерении путинцев присоединить временно оккупированную южную и восточную Украину к россии. И тоже пишут, что соответствующие планы могут быть реализованы летом.

По Южной Осетии и Абхазии – всё реально. Грузия даже не рыпнется. Не потому что этого не хочет народ, а потому что нынешняя грузинская власть фактически контролируется Кремлем. И у официального Тбилиси нет политической воли, чтобы что-то наперекор российским кураторам. Фактически нынешние центральные власти Грузии – кремлевские марионетки.

Что до так называемых "ДНР" и "ЛНР" – их заграбастанье россией также вполне возможно. Хоть, понятно, легитимность подобных процессов никто в мире не признает.

При этом надо понимать, что потери тех же "ДНР" и "ЛНР" после широкомасштабного вторжения рф в Украину – огромные. Там была тотальная мобилизация, под которую попали практически все мужчины, проживающие на тот момент по ту сторону линии разграничения. И бросали их в бой пачками – необстрелянных, на самые жаркие направления. Так что многие женщины там стали вдовами.

И этот фактор, равно как то, что самой "ЛДНРии" за 8 лет тотальной пропаганды основательно промыли всем мозги, подтолкнет оставшихся жителей временно оккупированных территорий Донбасса рваться в объятия агрессора – рф. Они уже себя считают в большей мере русскими, чем украинцами. И охотно примут всё, что навяжет им Кремль. Особенно включение псевдореспублик в состав россии.

Мир, понятно, этого не признает (за исключением разве что Северной Кореи, Эритреи иже с ними). Как и Украина. Но сами жители ОРДЛО будут считать, что это их убережет от обстрелов, принесет мир. Так что многие пойдут на референдум – и искренне будут голосовать за присоединение к рф.

Но есть города, захваченные на Донецкой и Луганской областях в этом году. После 24 февраля. И там такой искренности нет. Там людей будут гнать на референдум.

А есть еще и оккупированные районы Запорожской и Херсонской областей. Несмотря на то, что многие выехали, что рашисты провели "зачистки" активистов, народ там тотально настроен против россии. И любые попытки даже просто провести там референдум будут сопряжены с огромными сложностями. Придется завозить подставных "местных жителей" из Крыма, с рф. Даже чтобы просто организовать соответствующие комиссии.

Всё это шапито, понятно, направлено на внутреннего потребителя. Которому Кремль хочет показать, что россия прирастает землями, что империя продолжает расширяться. И, понятно, что немало числу путинопоклонников это понравится.

Но для Кремля это будет точкой невозврата. Если некоторые в Украине смирились с потерей Донецка и Луганска, даже с отходом Крыма, то с захваченным после февраля 2022-го никто мириться не станет. Общество не простит власти, если она не станет бороться за эти территории. И она, уверен, это понимает.

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При этом надо понимать и то, что россия не просто так хочет "застолбить" за собой временно оккупированные территории Украины. В военной доктрине рф отмечается, что она может применять ядерное оружие (даже превентивно), если имеется угроза ее территории. То есть, если они под тем или иным соусом назовут Херсон – россией, а ВСУ готова будет его отбивать примерно через месяц-полтора в рамках массированного наступления – вопрос применения тактического ядерного оружия выходит на первый план. И Кремль может пытаться оправдать гипотетические ядерные удары в глазах российского общества тем, что защищает россию. "Вдруг" приросшую украинскими землями.

Но, понятно, что если Путин попытается присоединить новые украинские земли к россии, как ранее провернул с Крымом, мир уже не будет возможен, пока мы не отвоюем ВСЕ свои территории.

Понятно, что все эти действия в итоге убьют саму россию. Мы уже видим неудовольствие Китая затянувшейся агрессией. Он ранее получал из Украины сталь и зерно. Теперь этого нет. Да и весь мир уже переживает инфляционные процессы из-за этой войны. Всё это делает россию абсолютным изгоем. Токсичной страной, даже для потенциальных союзников как КНР и Индия. И если сейчас условный Западный мир против россии, то теперь будет и Азиатский.

Ну, а продолжение этой войны, вывод ее на новый уровень лишь ускорит развал россии в обозримом будущем. Через два-три года, если агрессия не прекратится, там будет хаос и коллапс. Или же вообще уничтожение рф, если она решится применить ядерное оружие.

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Беда в том, что сама идя в пропасть, россия тянет и нас за собой. Но нам нужно держаться. И сражаться.

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