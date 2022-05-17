Взятие Путиным уничтоженного Мариуполя - доказательство российского позора

Эксперт в политике и международных отношениях, офицер первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна Тарас Березовец специально для "Телеграфа" проанализировал спасение защитников Мариуполя

Украинские военные выходят с "Азовстали".

Очевидно, что спасать защитников Мариуполя в целом и "Азовстали" в частности было нужно. Они не то что выполнили, а – перевыполнили – задачу, поставленную военным командованием. Доказали, что для ВСУ не существует ничего невозможного. И навсегда вписали свои имена не только в украинскую, но и в мировую военную историю.

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Лучшим решением в сложившейся ситуации, конечно, была бы "экстракция" – вывоз наших военных на территорию третьих стран (таковой могла бы стать та же Турция) с последующим отправлением в Украину. Но путин не мог на этой пойти. Если бы наши военные вышли именно так, да еще и со своим оружием, это было бы еще одно поражение россии в целом и путина лично.

Именно спасение наших бойцов, среди которых много раненых, спасение всех, кто героически сражался более 80 дней, оттянув на Мариуполь 20-тысячную группировку врага – было абсолютным приоритетом.

Другое дело, что мы не знаем, как будут далее развиваться события. Понятно, что мы не можем доверять гарантиям российской стороны. Эти люди неоднократно нарушали свое слово, нарушали все соглашения, демонстрировали, что не придерживаются цивилизованных правил ведения войны. Так что они могут поступить в любой момент самым циничным образом. В том числе – нарушив слово, прибегнув к пыткам, даже к убийству украинских военнослужащих, вышедших с "Азовстали".

Понятно, что для рф сам факт столь героической защиты Мариуполя, "Азовстали", сам факт существования "Азова", морпехов, всех тех, кто давал отпор орде – это пощечина. Очередное доказательство стратегического поражения агрессора (несмотря на тактический "успех" в виде взятия Мариуполя, сметенного с лица земли обстрелами). Доказательство российского позора и украинского героизма.

Будем надеяться, что на высшем уровне (Украина-ЕС-Турция-США-рф) существует некие непубличные договоренности касательно защитников Мариуполя. И что произойдет обмен, в результате чего герои с "Азовстали" вскоре окажутся в Киеве.