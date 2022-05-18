Директор Института мировой политики Евгений Магда специально для "Телеграфа" оценил перспективы расширения НАТО

Финляндия и Швеция в среду, 18 мая, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе официально подали заявки на вступление в НАТО.

Теперь указанные документы должен согласовать каждый из 30 союзников Североатлантического альянса.

Думаю, что Финляндия и Швеция успешно на июньском саммите в Мадриде будут рассмотрены как фактически новые члены Альянса.

Во-первых, что касается "турецкого вопроса" Да, Турция выдвинула ряд условий для того, чтобы не блокировать рассмотрение заявки финнов и шведов на членство в НАТО. И раз такие условия выдвинуты не в последний момент (не накануне саммита, к примеру), значит, мы видим элемент политического торга. Давайте не забывать, что у каждой страны есть свои национальные интересы – и Турция тут не исключение.

Во-вторых, НАТО последовательно демонстрирует желание и готовность к расширению. Например, в 2020 году, когда пандемия коронавируса была в разгаре, в ряды Альянса приняли Северную Македонию. А сейчас, в условиях самой большой войны в Европе после 1945 года (позиция Альянса в которой очевидна), расширение НАТО как никогда имеет значение.

Отсюда вытекает третий пункт – от границы Финляндии до Санкт-Петербурга около 170 км. То есть, даже не будет стоять вопрос о неких ударах дальнобойными ракетами и так далее. Потому что в случае вступления в НАТО Финляндии (и очевидно – Швеции), Альянс получит возможность накрывать родной город путина даже обычным вооружением. Это из категории – как изменяется мем "путин всех переиграл".

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