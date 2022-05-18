Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович специально для "Телеграфа" оценил перспективы вступления Швеции и Финляндии в НАТО

То, что Швеция и Финляндия подали 18 мая заявки в НАТО – это следствие широкомасштабного нападения России на Украину и тяжелое геополитическое поражение Владимира Путина. Он, как мы знаем, боролся с расширением НАТО, добившись противоположных результатов. Увязнув в Украине, Путин вряд ли сможет помешать принятию Швеции и Финляндии в Альянс.

Единственной помехой на сегодняшний день является Турция, которая уже выдвинула ряд требований.

Среди них – возвращение в программу самолетов F35, а также объявление Рабочей партии Курдистана террористической организацией. Без положительного голоса Турции, принятие новых членов в Альянс невозможно, так как для этого нужен консенсус.

Однако выдвижение требований означает торг. А торг рано или поздно приводит к компромиссу.

Поэтому, скорее всего, решение будет принято – и Финляндия со Швецией войдут в НАТО, добавив Путину еще 1300 километров головной боли, которой не было, пока он не влез в Украину.

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