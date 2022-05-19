Чем глубже россия будет погружаться в войну с Украиной, тем ближе будет распад самой рф - Георгий Тука
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Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и экс-глава Луганской ОГА Георгий Тука эксклюзивно для "Телеграфа" высказал мнение, что действия россии ведут к ее распаду как государства
Тут в CNN прошла информация, что из-за неудач армии рф в Украине президент россии может отдать приказ напасть на Грузию.
Не думаю, что путин решится нападать на Грузию. У него нет для этого никаких предпосылок. И необходимости. На удивление (и к моему разочарованию), в Грузии сейчас главенствует пророссийское правительство, несмотря на действия, которые провела рф по отношению к этой стране в 2008-м.
Что касается действий рф в отношении временно оккупированных территорий Грузии – псевдонезависимых "республик" Абхазии, Южной Осетии – то она может пойти на их присоединение к себе. Лишь де-юре оформив то, что и так есть де-факто.
Но это, по сути, ни на что не влияет. Сейчас уже надо смотреть не на действия рф по присоединению к себе оккупированных и аннексированных территорий (это явление краткосрочное, временное), а вперед – в будущее. А в будущем я вижу процесс распада россии. Причем процесс этот, с моей точки зрения, уже начал набирать обороты. И чем глубже россия будет погружаться в войну с Украиной, следствием которой является уже видный экономический и пока невидимый, но уже ощутимый политический кризис в самой рф, тем ближе и неминуемый распад этого государства на некоторое количество составляющих. Речь не идет о физическом уничтожении россии. Но об уничтожении государства рф в том виде, в каком оно существует сейчас.
Не за горами тот момент, когда тот же Дальний Восток очнется – и вспомнит, что Дальневосточная народная республика была провозглашена еще в начале 90-х прошлого века. Примерно в этот же период проснулся Урал – и губернатор Россель напечатал даже собственные денежные знаки. А Башкортостан с Татарстаном закрыли свое воздушное пространство для Аэрофлота. Эти все процесс, думаю, в ближайшее время опять станут актуальными.
А так как Запад, благодаря мужеству Украины, лишился некого патологического страха перед россией (включая угрозу неконтролируемого распространения оружия массового распространения в случае ее распада), то сдерживать центробежные процессы он, думаю, не станет. И не повторит собственных ошибок начала 90-х, когда посылал ежедневно, спасая рф, туда рейсы с валютой и всякого рода окорочками.
Подчеркиваю – распад россии является перспективой ближайшего будущего. Год, максимум два. А, может, даже быстрее.
Некоторые признаки уже начали проявляться. Так, я с восторгом увидел отчет одной из компаний, которая занимается охранными системами супермаркетов в рф. Согласно приведенным данным, количество краж там с февраля по апрель (то есть, с начала широкомасштабного вторжения рф в Украину и последовавших за этим санкций и исхода иностранных компаний из страны-агрессора) возросло примерно на треть. Это – прямая корреляция с нападением россии на Украину, приведшему к значительному ухудшению социально-экономического положения в самой рф. С обнищанием ее населения. И это – только начало.
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