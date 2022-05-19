Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и экс-глава Луганской ОГА Георгий Тука эксклюзивно для "Телеграфа" высказал мнение, что действия россии ведут к ее распаду как государства

Тут в CNN прошла информация, что из-за неудач армии рф в Украине президент россии может отдать приказ напасть на Грузию.

Не думаю, что путин решится нападать на Грузию. У него нет для этого никаких предпосылок. И необходимости. На удивление (и к моему разочарованию), в Грузии сейчас главенствует пророссийское правительство, несмотря на действия, которые провела рф по отношению к этой стране в 2008-м.

Что касается действий рф в отношении временно оккупированных территорий Грузии – псевдонезависимых "республик" Абхазии, Южной Осетии – то она может пойти на их присоединение к себе. Лишь де-юре оформив то, что и так есть де-факто.

Но это, по сути, ни на что не влияет. Сейчас уже надо смотреть не на действия рф по присоединению к себе оккупированных и аннексированных территорий (это явление краткосрочное, временное), а вперед – в будущее. А в будущем я вижу процесс распада россии. Причем процесс этот, с моей точки зрения, уже начал набирать обороты. И чем глубже россия будет погружаться в войну с Украиной, следствием которой является уже видный экономический и пока невидимый, но уже ощутимый политический кризис в самой рф, тем ближе и неминуемый распад этого государства на некоторое количество составляющих. Речь не идет о физическом уничтожении россии. Но об уничтожении государства рф в том виде, в каком оно существует сейчас.

Не за горами тот момент, когда тот же Дальний Восток очнется – и вспомнит, что Дальневосточная народная республика была провозглашена еще в начале 90-х прошлого века. Примерно в этот же период проснулся Урал – и губернатор Россель напечатал даже собственные денежные знаки. А Башкортостан с Татарстаном закрыли свое воздушное пространство для Аэрофлота. Эти все процесс, думаю, в ближайшее время опять станут актуальными.

А так как Запад, благодаря мужеству Украины, лишился некого патологического страха перед россией (включая угрозу неконтролируемого распространения оружия массового распространения в случае ее распада), то сдерживать центробежные процессы он, думаю, не станет. И не повторит собственных ошибок начала 90-х, когда посылал ежедневно, спасая рф, туда рейсы с валютой и всякого рода окорочками.

Подчеркиваю – распад россии является перспективой ближайшего будущего. Год, максимум два. А, может, даже быстрее.

Читайте также: Категория Блоги/мнения Развал россии будет стремительным, как вылет пробки из шампанского Заместитель гендиректора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев считает, что путин взял курс на уничтожение россии.

Некоторые признаки уже начали проявляться. Так, я с восторгом увидел отчет одной из компаний, которая занимается охранными системами супермаркетов в рф. Согласно приведенным данным, количество краж там с февраля по апрель (то есть, с начала широкомасштабного вторжения рф в Украину и последовавших за этим санкций и исхода иностранных компаний из страны-агрессора) возросло примерно на треть. Это – прямая корреляция с нападением россии на Украину, приведшему к значительному ухудшению социально-экономического положения в самой рф. С обнищанием ее населения. И это – только начало.