Политтехнолог Алексей Голобуцкий специально для "Телеграфа" объяснил, чем важно назначение посла США в Украине

Возвращение американского посольства в Киев (его там не было три месяца) и появление, наконец, посла США в Украине (не было три года) – важнейшие шаги, демонстрирующие поддержку Штатами нашей страны в противостоянии российской агрессии.

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США — супергосударство, один из мировых полюсов. К американскому посольству в любой стране всегда пристальное внимание, в том числе в ракурсе вопросов безопасности. И ранее подчеркивалось, что именно возвращение посольства США в Киев, неоднократно страдавший от российских обстрелов, будет означать, что там стало действительно безопасно. Надеемся, всё именно так.

Роль посла, безусловно, возрастает на фоне российско-украинской войны. В определенной степени Бриджит Бринк придется быть координатором множества процессов, находясь в некой мере на передовой.

Судя по тому, что пишет иностранная пресса — она более чем компетентный дипломат со стажем в четверть века. Работала в Узбекистане, Грузии, занимала ряд руководящих должностей в Госдепе и Совете нацбезопасности Белого дома. В последнее время была послом США в Словакии. Причем назначена туда еще при президентстве Трампа. Именно поэтому Сенат поддержал ее кандидатуру на должность посла США в Украине — единогласно. И именно поэтому к ней будет большое доверие и со стороны республиканцев, и со стороны демократов.

Америка вливала и ранее в нас огромные средств, а после широкомасштабного российского вторжения всё это выросло в разы. Плюс — ленд-лиз.

При этом США не хочет повторять ошибок прошлого, когда огромные вливания в те же Вьетнам, Ирак, Афганистан нещадно дерибанились на местном уровне. Были тотальная коррупция, бессмысленные траты и так далее. Всего этого американцы намерены избежать в Украине.

Именно поэтому роль посла США в Украине сейчас — кроме собственно политических, дипломатических и прочих традиционных вопросов — это еще и контроль за тем, чтобы американская помощь использовалась максимально эффективно. Речь ведь о десятках миллиардов долларов, о новейшем вооружении.

В таких обстоятельствах роль посла, связующего звена между американской и украинской властью, становится еще значимее.