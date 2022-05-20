Соучредитель партии "Демократична сокира", капитан ВСУ Виктор Трегубов об обучении и тренировке украинцев военному делу:

Меня несколько удивляют жалобы отдельных ТрОшников на то, что их-то не научили воевать на третий месяц эскалации.

В то же время, я знаю, что в ряде частей ТРО действительно происходит трындец образца 2014-го года. И что там действительно командование, в лучшем случае, ущербное.

Но есть два момента.

Момент первый: даже ущербное командование часто можно попинать и заставить проводить тренировки.

Момент второй. Так случилось, что чередой навыков можно овладеть и без него. Сейчас, с одной стороны, множество людей, готовых провести обучение по тому же такмеду. С другой – множество информации о том, как использовать то или иное вооружение. Да, оно не заменит боевого опыта, но может пригодиться. Научиться пользоваться тем же NLAW можно и с видеороликов. Основы тактики или банальные принципы пристрелки стрелкового оружия можно взять и из учебников, которые гуглятся за минуты, а в ряде случаев не грех и в уставы заглянуть.

Да, это не сделает из вас Рембо, но даст вам большее понимание, чем было у многих из тех, кто отстоял страну в 2014 году.

И да, даже если вам сегодня отказали в военкомате, это не значит, что вы уже на войну не попадете. Наши ребята сейчас бьются как львы, но они истощаются и несут потери. Рано или поздно потребуется пополнение, и в него можете попасть и вы. Даже внезапно.

Лучше готовиться к этому заранее, а не расстраиваться(с), что государство не успело сделать из вас рэкса перед отправкой в бой. Так действительно может произойти.

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