Президент аналитического центра "Политика" Игорь Попов убежден, что Украина сейчас наиболее горячая точка мира

Сегодня Шри-Ланка объявила дефолт. Об этом заявил премьер-министр Ранил Викрамассингхе. Это первый дефолт в мире за последние два года, но ситуация такова, что может быть далеко не последний.

Я когда-то провел в этой стране довольно много времени, и не с туристической целью пришлось изучить местную политику в деталях. Проблема сепаратистов ("тамильских тигров") на севере была преодолена, однако политика оставалась нестабильной, а экономическая модель – дотационной. Попытки перейти на органическое сельское хозяйство привели к падению урожаев. Ковидные ограничения приостановили поток туристов, а эта отрасль приносила стране серьезные доходы. Там реально есть что посмотреть – океан, чайные плантации, экзотическая природа, буддистские святыни.

Сегодня в стране нет горючего (оно полностью импортируется), нет денег в казне, начался дефицит продовольствия. Многим не хватает теперь даже "риса и карри" — простого типичного блюда. Несколько дней идут уличные столкновения. Внешний долг по облигациям – 50 миллиардов долларов. Шри-Ланка — это бывшая британская колония, поэтому влияния Великобритании классически сильны, однако кредиторами и партнерами являются соседние Индия и Китай. Теперь ведутся переговоры о реструктуризации долгов на фоне объявленного дефолта.

Мир входит в эпоху турбулентности. Идут протесты в Пакистане и Иране, надвигается угроза голода в Северной Африке. Украина – пока наиболее горячая точка мира, однако агрессия против нашей страны может стать катализатором глобального кризиса.