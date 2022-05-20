Журналист Анна Ковальчук убеждена, что последствия войны, которую начала Россия, зацепят всех

Новую повестку уже невозможно не замечать, так что давайте ее зафиксируем.

1. Наши любезные соседи офишиал назначены ответственными не только за войну, но и за мировой голод, о масштабах жертв которого "ДАЖЕ ПУТИН может пожалеть". Искусство акцентов у западных СМИ, конечно, на высоте.

2. Там допустим не все так однозначно (с), так как ковидла за пару лет всем знатно подос*ала конъюнктуру, но в конце концов на совести орков столько черных пятен, что не страшно, если прибавится еще одно.

3. С 2014 по 2020 год количество голодающих в мире выросло с 607 до 811 млн. Внимание — это были годы РЕКОРДНЫХ урожаев и изобилия. Смекаете, что будет, когда мы нормально не соберем? А мы не соберем.

4. Проблема — несомненно осознанно — эскалируется, оценка числа потенциально голодающих от выпуска к выпуску растет. Я думаю, мы все тут достаточно циничны, чтобы понимать, что в нашем положении чем хуже, тем лучше.

5. Зацепит всех, но в разной степени.

На кличку "Счастливчик" откликаются Ливан, Тунис, Ливия, Египет — тут импортировали из Причерноморья от половины до двух третей продовольствия.

6. Подстраховать нас некому. В Китае дожди, в Индии жара, в Америке тоже вот начали напрягаться, глядя на Фаренгейт. Адепты теории заговора здесь? Ваш выход.

7. Даже при идеальной погоде надо учитывать, что пятая часть экспорта удобрений ограничена, а такая диета посевам тоже не на пользу.

8. Если страна импортирует еду, но объективно небогата, скорее всего, в ближайший год-полтора ей будет очень сложно. Если страна импортирует и еду, и энергоносители, и при этом объективно небогата — ну что сказать, пи**ец конечно.

9. С начала войны 23 (!) государства заявили о строгих ограничениях на экспорт продуктов питания. 10% калорий не выйдут на мировой рынок (это без учета нас). Индия вовсе не первая в этом ряду, просто очень большая.

10. Наши порты не только блокированы, но и минированы. Хорошая новость в том, что есть карты минных полей плюс достаточно почистить тральщиками узкий коридор и там по помытому шастать. После Второй мировой по морям плавало куда больше всякого взрывоопасного го*на, и ничего.

Плохая новость в том, что разминировать, имея в анамнезе кейс Чонгара — сложно представить, какого же уровня должны быть гарантии.

11. В идеале деблокада выглядит так: Россия соглашается на украинское судоходство; Украина разминирует подступы к Одессе; Турция пропускает через Босфор военный конвой. Давайте хотя бы себе ответим честно — правдоподобен ли этот план в ближайшей перспективе?

12. Зато в Гудзовском институте прикинули, что 14 ракет типа Harpoon будет достаточно, чтобы снять вопрос блокады украинских портов надолго, если не навсегда. Из недостатков этого варианта я вижу только то, что мы зас*ем всю акваторию мазутом.

13. Пока мы катимся по инерции, следующий сезон — вот где страх и ужас. Если не будет рынка сбыта, то наши фермеры не очень поймут, зачем при полных закромах им сеяться под 2023 год. рф тоже не жирует — там семена и пестициды из ес.

14. Про подсолнечное масло лучше вообще не думать, не зря Индонезии выкрутили руки и она сняла ограничения на свою пальму.

15. Половинчатый выход — отзывать резервы с биотоплива. Так можно выгадать плюс 10% зерна и 18% масел. Некоторые подчеркнуто этично-зеленые страны уже сказали, что в бензин необязательно домешивать биотопливо, это они погорячились.

16. Кейс Причерноморья обнажил проблему "курица или яйцо" от аграрки, т.е. что важнее — вырастить или вывезти. Зерновая торговля имеет массу узких горлышек — как там поживает Суэцкий канал? А Панамский? Они извлекают опыт или прогуливают?

17. Нации поляризуются на суперимпортеров и суперэкспортеров. Первые — хз, че вам делать, ребята. Экспортеры, к вам вопросов нет.

Ну и если вам нужен был еще один повод гордиться (хотя куда уж больше) нашей прекрасной страной, то вот, пожалуйста:

Видите как весь мир штормит и ООН по потолку бегает? А ведь Украина отвлеклась от мирового рынка еды совсем недавно. Еще и трех месяцев не прошло.

Публикация Анны Ковальчук