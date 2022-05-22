Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса специально для "Телеграфа" высказал мнение, что Польша за счет помощи Украине в борьбе с россией укрепляет собственные позиции

Президент Польши Анджей Дуда, как и анонсировал, выступил в воскресенье, 22 мая, в Верховной Раде Украины. Став первым президентом другого государства, сделавшим это после широкомасштабного российского вторжения, начавшегося 24 февраля.

На данный момент взаимоотношения Украина и Польши достаточно тесные, сильные. Среди стран-членов НАТО именно Польша является одной из самых активных, придерживается наиболее жесткой позиции относительно россии.

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При этом позиция Польши относительно войны в Украине обуславливается как чисто идеологическими вопросами, связанными с необходимостью цивилизованного мира противодействовать россии, так и с чисто прагматическими (коммерческими, миграционными, военно-политическими).

Во-первых, это касается миграционной политики. Прием огромного количества беженцев там происходит, в том числе, с целью поддержки польского рынка труда. Там дефицит рабочей силы. И есть вероятность, что часть беженцев интегрируется в польское общество и в итоге останется на территории Польши.

Во-вторых, пользуясь кризисом, Польша выбивает у НАТО в целом и США в частности дополнительные преференции. В том числе в ракурсе поставок новейшей военной техники, открытия постоянных военных баз. То, что президент Анджей Дуда хотел сделать еще при администрации Трампа.

Учитывая всё более крепнущие на фоне российской агрессии связи между Украиной и Польшей, то и дело поднимается вопрос – вступят ли поляки в эту войну? С моей точки зрения, это возможно в трех вариантах.

В случае российской атаки на территорию Польши. Я не думаю, что рф будет провоцировать подобную эскалацию. Это проигрышный для Кремля вариант. Если будет "зеленый свет", соответствующее решение самих стран НАТО ударить по россии. Но я не вижу готовности Альянса к такому шагу. Более того, многие страны НАТО неоднократно дали понять, что напрямую вмешиваться в российско-украинскую войну они не намерены. Ну, а непрямое участие стран Альянса уже является свершившимся фактом. Польша самостоятельно примет соответствующее политическое решение. Но я не вижу индикаторов, которые свидетельствовали бы о том, что польское руководство готово это сделать. Не видно и поддержки среди населения подобного гипотетического решения, тем более, если оно будет без поддержки НАТО. Одно дело – готовность воевать против россии в составе блока, другое – самостоятельно (пусть и вместе с Украиной).

Так что пока, похоже, поляки не будут открыто вступать в эту войну.

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Важно понимать, что в Польша сейчас у власти находятся достаточно амбициозные, националистически настроенные элиты. Которые видят свою страну в качестве новой, поднимающейся, региональной силы. Другими словами – они считают, что Польша является мощным региональным игроком, который должен быть вмонтирован в новую региональную (а, может, даже международную) архитектуру безопасности.

Самостоятельно выполнить этого поляки пока не могут. А потому действуют в связке с другими странами. Например, с Турцией, с Великобританией, с США. Иногда даже в противовес более умеренным силам в ЕС и НАТО.

И кризис, который возник в результате войны в Украине, дает Польше возможности, пользуясь коллапсом старого регионального порядка, усилить свои позиции. В том числе влияние на Украину и другие соседние страны. Стать одним из региональных лидеров в антироссийской нише. И в связке с другими странами (прежде всего – США и Великобританией) стать одним из архитекторов нового регионального миропорядка, архитектуры безопасности.

И Польша сейчас использует шанс усилить собственные позиции за счет противодействия россии, в том числе оказанием помощи Украине, которая, по сути, сдерживает рф на поле боя в одиночку.