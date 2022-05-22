Политтехнолог Петр Охотин побывал на передовой и рассказал, как выглядит современная война

Семь дней был на "нуле". Луганская область. Увидел своими глазами, что происходит.

1. Война напоминает больше "Черное зеркало", чем "Падение "Черного ястреба". Перенести БК или принести воду на позицию — нужно смотреть не заметил ли тебя электронный глаз. Враг иногда развлекается – миной показывает "Мы тебя заметили".

2. Дроны и РЭБ. По этим направлениям нужно наращивать мощь. Основные повреждения наносит не живая сила, а дистанционно управляемые устройства. Просто стрелковое оружие не решает задачи.

Столкнулся с дронами – прожекторами. Тупо управляемый прожектор, входящий в "зеленку" и освещающий позицию. Видел дроны-камикадзе, реагирующие на движение. Коварные. Взрыв слышен сразу. Двух-трех секунд звука прилета нет.

Враг активно пеленгует радиосигналы. Забудьте о дешевых "моторолах" или телефонах – это локационная метка для удара.

3. Информационный голод. Семь суток находишься без связи. Его физически нет. В такие моменты понимаешь пользу советского института политрука, хоть переосмысленного. Чтобы кто-нибудь пришел на позицию, рассказал ситуацию, написал СМС родным.

4. Потеря времени. Лично я делал заметки с каждым днем. Потому что время сжимается.

5. Работа адреналина. Начинаешь понимать святых, видевших знаки. "Ноль" – это реально территория между смертью и жизнью. Между светским и святым.

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