Военный обозреватель и главный редактор "Апострофа" Денис Попович убежден, что переговоры с Москвой надо проводить после контрнаступления – и по украинскому сценарию

Украина 24 мая переживает 90-е сутки открытого российского вторжения. По результатам трех месяцев войны Россия не смогла достичь своих первоначальных планов касательно "денацификации", "демилитиаризации" и смены законной власти в Украине.

Более того, наблюдается совершенно противоположный эффект – западное оружие поступает в Украину, а путинский режим начинают ненавидеть даже в тех регионах, которые раньше считались пророссийскими. Режим Путина терпит поражение и на международной арене, получив совершенно противоположные результаты в виде перспективы расширения НАТО и серьезных санкций, масштабы которых в Кремле не просчитали.

Всё это стало следствием неверной оценки ситуации в Украине и в мире. Возможно, если бы Путин получил от своих служб правильный анализ, он бы отказался от широкомасштабного вторжения. Но произошло всё так, как произошло.

По этой причине планы военной кампании в Украине пришлось корректировать уже "по ходу пьесы" – и теперь они "схлопнулись" до стремления вытеснить украинскую армию за пределы Донецкой и Луганской областей, чтобы выложить этот козырь на будущих "мирных переговорах" к организации которых явно стремится Россия.

Об этом говорят и активизация "агентов влияния" во Франции, Италии и Германии, сигналы о том, что это Украина "заблокировала" переговорный процесс, а Россия готова к нему вернуться, итальянский "мирный план", призывы "сохранить Путину лицо", и т.д.

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На этих переговорах Россия рассчитывает "зафиксировать ситуацию", сохранив за собой сухопутный коридор в Крым и захваченные территории в Донецкой и Луганской области.

С другой стороны, союзники Украины в Восточной Европе, в странах Балтии, в США и Великобритании, активизировали военную помощь нашей стране. В США принят и подписан закон о ленд-лизе, выделяется большое финансирование, идет речь об организации контрнаступления после прибытия всех необходимых образцов западного вооружения, включая противокорабельные ракеты для разблокировки Черного моря.

Будем надеяться, что дальнейший ход войны будет определять именно контрнаступление, а только потом переговоры, которые Киев будет проводить по своему сценарию.

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