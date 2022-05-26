Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко, специально для "Телеграфа" назвал главные ошибки Запада в попытках утихомирить путина путем "жертвоприношения" Украины

Немецкое издание DPA сообщает, что страны НАТО "по-тихому" договорились не поставлять Украине тяжелое вооружение. Ранее стало известно, что французский президент Макрон предлагал нашему президенту Зеленскому пойти на уступки рф. В аналогичном ключе недавно высказался бывший госсекретарь США Генри Киссинджер на форуме в Давосе.

Это не первые попытки друзей путина и просто любителей за чужой счет решать свои проблемы так или иначе "сдать" Украину. Но украинская дипломатия во главе с президентом и министром иностранных дел достаточно эффективно противодействуют подобным вызовам.

И периодически вспоминают в этом ракурсе Мюнхенское соглашение 1938 года. Известное также как Мюнхенский сговор. Речь о соглашении между Германией, Великобританией, Францией и Италией, составленном в Мюнхене 29 сентября 1938 года и подписанном в ночь на 30 сентября. Оно предусматривало, что Чехословакия в течение 10 дней освободит и уступит Германии Судетскую область. Таким образом пытались умиротворить Гитлера. Но уже в 1939-м началась Вторая мировая.

В свое время те, кто пошел на сговор по передаче Гитлеру чужой земли, тем самым лишь возбудив его аппетит, вызвав последующую агрессию, не понесли должного наказания. Не сидели в качестве обвиняемых на Нюрнбергском процессе. А они, все эти участники Мюнхенского сговора, должны были сидеть на одной скамье того трибунала – вместе с гитлеровскими палачами. Да, они не совершали военные преступления, не создавали концлагеря, но они, по сути, поощрили Гитлера к этим действиям.

То, что тогда не были наказаны эти, по сути, пособники Гитлера, сейчас приводит к тому, что в XXI веке в порядке вещей в каких-то политических кругах обсуждать вопросы жертвоприношения (иначе не скажешь) Украины на алтарь российских амбиций, "хотелок", неоимперских планов.

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Дикость – в наше время подобным образом, за счет Украины, пытаться умиротворить нового Гитлера.

Тем, кто предлагал и по-прежнему предлагает позволить путину "сохранить лицо" следует понять, что они пытаются сохранить лицо людоеду, военному преступнику, новому Гитлеру.

Думаю, этим людям, в числе которых Макрон, Киссинджер и другие, всем, кто высказывается в подобном плане, стоит подумать о сохранении собственного лица.

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Не знаю, придем ли мы когда-то к тому, что те, кто поощряет агрессию такими методами, тоже будет сидеть на скамье подсудимых, но я уверен, что, как минимум, на политической скамье подсудимых в своих странах они сидеть будут. И понесут очень серьезный электоральный урон.

Что касается торможения поставок вооружений в нашу страну.

Западу следует осознать, что Украина не собирается устраивать победный марш на Красной площади. Но мы всё равно будем освобождать свои территории. И что, отдельные представители коллективного Запада хотят, чтобы мы это делали, условно говоря, голыми руками? Мы это будем делать всеми доступными методами. Но тогда дополнительные жертвы, вызванные отсутствием необходимого вооружения для освобождения нашей территории, защиты всей западной цивилизации, тех ценностей, которые сама эта цивилизация декларирует и в которые мы реально верим – все жертвы на этом пути будут и на совести тех, кто идет на этот сговор. Кто его организует, инициирует, поддерживает.

Подчеркиваю – украинской власти нужно так же энергично действовать, чтобы выявлять и предъявлять, в первую очередь, общественности в европейских странах и за океаном подобных деятелей и их идеи касательно нового "Мюнхенского сговора". Уверен, что общественное мнение в мире будет не на стороне инициаторов такого сговора, а на стороне Украины.

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