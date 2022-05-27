Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко специально для "Телеграфа" оценил последнее резонансное заявление британского премьера

Прошла информация, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призывает Украину отказаться от вступления в Европейский Союз.

Мол, лучше создать новый, более эффективный, альянс. С участием Великобритании, Украины, Польши и стран Балтии – Эстонии, Латвии, Литвы.

Думаю, что мы должны соглашаться на любые антироссийские альянсы.

Все международные альянсы – это политические инструменты. Если такой инструмент, такая "лопата" как НАТО или ЕС не заходит в нашу почву, нам тяжело ей ковырять, нам ее, условно говоря, не продают, нужно искать другую "лопату". Другой инструмент.

И таким инструментом вполне может стать союз Украины со странами Балтии, Польшей, Великобританией. Возможно, захочет примкнуть еще кто-то. Так, в хорошем смысле агрессивно ведут себя по отношению к рф те же Дания, Нидерланды. В отличие от Германии и Франции, которые тормозят поставки нам вооружения, мнутся с жесткими антироссийскими санкциями, не видят нас в обозримом будущем ни в ЕС, ни в НАТО. И зачем нам такие союзы и такие союзники?

Мир стремительно меняется. И нам важно принять участие в создании нового – эффективного – политического и безопасностного инструмента.

В этом, уверен, огромная заинтересованность в Украине. Потому что нам важен именно безопасностный формат.

Заинтересованы в этом и сами члены возможного нового союза, включая Великобританию. После выхода из ЕС ей важно показать свою мощь, влияние. Продемонстрировать, что она является серьезным игроком, по крайней мере, на европейской арене.

Самое интересно, что в какой-то мере это понравится даже россии. Там тут же запоют: "Смотрите, мы добились своего, Украина не идет ни в НАТО, ни в ЕС! Можем отходить на рубежи до 24 февраля…"

То есть, мы уже можем искать выход из войны, некие компромиссы.