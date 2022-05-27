Грузинский военный эксперт Гела Васадзе объяснил, почему россию следует додавить — как на фронте, так и санкциями

Доброго ранку. Мне вот тут в ютубе зритель с говорящим ником Объективная Диагностика России написал в ответ на мой вопрос — с какого перепугу Украина должна вдруг сдаться и уступить свои территории. Ответ был таким — Украина несет потери, устала от войны, и поэтому сдача неизбежна. Я бы не обратил внимания на его длинный текст, если бы не слышал подобного из всех утюгов в последнее время. Что ж, давайте разберемся, тем более, что гражданин обвинил меня в нежелании просчитывать хотя бы на один ход вперед.

Начнем с самого болезненного, с потерь. Да Украина несет потери, тяжелые потери, и дело даже не в количестве. Погибают лучшие, искренние и преданные патриоты своей страны. Можно было бы даже сказать, что мол черт с ними, с этими территориями, в конечном итоге человеческая жизнь гораздо дороже любой земли. Но не получается. Не получается, потому что цель кремля — уничтожить Украину, все украинское и всех украинцев. Не обязательно всех физически, для них было бы достаточно уничтожить только тех, кто упорствовал бы в своем желании остаться украинцем. Остальных записали бы русскими, или малороссами, этакими маленьким русскими. не совсем полноценными. И если кто-то скажет, что это не так, это будет наглая ложь. Уничтожить прямо сейчас не получилось. Необходима передышка, этакий Минск-3. Но стратегической задачи никто не отменял. И не отменит. Эта война на уничтожение — или не будет империи, или не будет Украины, а заодно и всех стран соседей России как минимум в границах бывшего СССР. Поэтому х… им, а не Минск-3.

Да, все устали, невозможно не устать от такого перенапряжения. Но было бы большой ошибкой считать, что Украина может сейчас приостановить боевые действия и договориться о прекращении огня. Российские военные будут наступать до тех пор, пока у них хватит на это сил и они не будут остановлены ВСУ. Предложения о прекращении огня поступит от Москвы только тогда, когда они выдохнутся и физически не смогут продолжать наступление. И никак не раньше. Поэтому х.. им. а не прекращение огня.

По поводу "мирных предложений", которые ретранслируют сейчас друзья Путина и полезные идиоты. Понятно, что у них свои шкурные интересы, мир циничен и желание вести с РФ business as usual вполне объяснимо. Но некоторые даже не представляют себе насколько циничен мир. Я про то, что шкурные интересы могут быть не только у друзей Путина. Например, интересы американского и не только американского ВПК принять участие в перевооружении украинской армии. Не говоря уже о процессе восстановления и модернизации Украины. Деньги на это есть, и это не деньги западных налогоплательщиков. Одних только замороженных резервов РФ 350 миллиардов, список можно продолжить, но зачем, итак все понятно. Так что х… им, а не "мирные предложения".

Кроме всего прочего, говоря о шкурных интересах давайте не будем забывать о стратегическом интересе ослабления России. Да, сегодня благодаря политике Путина и ко, российский рынок потерял свою привлекательность. Но у России все ещё остается достаточно природных ресурсов, которые делают эту страну весьма привлекательной. Бьюсь об заклад, что в Пекине, да и во многих других столицах держать кулачки за то, чтобы коллективный запад наконец-то разродился на нефтяное эмбарго России. Но даже при том, что уже есть, те же самые интересанты чувствуют себя уже неплохо. А какое раздолье для поборников зеленой энергетики и прочих прелестей нового дивного мира, при высоких ценах на энергоносители. И вообще, природа не терпит пустоты, уход России с мировых рынков создает не просто ниши, а зияющие дыры. И ещё многое, многое другое. Так что х… им, а не отмена санкций.

Война штука тяжелая, тяжелая и физически, и психологически. Не Украина начала эту войну, но только Украина может её закончить. Поэтому все будет Украина.

Верим в ВСУ и слава Украине.