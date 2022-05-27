Нардеп Егор Чернев прояснил ситуацию с отступлением ВСУ на Донбассе

Друзья, создается впечатление, что когда враг был под Киевом, многие держались бодрее, чем сейчас, когда мы отходим из отдельных населенных пунктов на Донбассе, чтобы выровнять линию фронта.

Давайте не будем повторять ошибки противника и недооценивать противника. Сначала он недооценил нас и жестоко за это поплатился в первой фазе войны огромными потерями.

Потом этой болезнью начали страдать мы и считать, что теперь мы разобьем его одной левой. Но когда мы отошли с некоторых территорий на Донбассе, многие начали впадать в депрессию.

То, что война станет труднее, было очевидно.

Во-первых, российское командование учитывает прошлые ошибки и ищет более нестандартные решения. Во-вторых, войска противника также получают боевой опыт и учатся воевать. Наконец, на одном участке они сосредоточили превосходящие силы в живой силе и технике и идут вперед, не считаясь с потерями.

Задача врага сейчас не столько захватить новые территории, сколько окружить и разбить наши войска. Наша задача – сбивать наступательный потенциал врага, максимально перемалывать его войска и в то же время сохранять свои.

В условиях, когда враг имеет количественное и качественное преимущество в средствах огневого поражения, нам остается вести маневренную оборону. Каждый взятый оккупантами населенный пункт — это минус несколько сотен или даже тысяч его солдат. Каждый наш своевременный выход с критических позиций – это плюс несколько сотен сохранившихся жизней наших бойцов.

Вести такую войну враг долго не сможет. Чем дальше он продвигается, тем меньше у него остается людей и техники, а поступающее пополнение есть все более низкого качества.

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Со своей стороны такими маневрами мы будем истощать противника, пока не дождемся тяжелого вооружения от союзников. В Украину уже идет дополнительная партия гаубиц. В ближайшее время США планируют отправить нам РСЗО. И мы делаем все возможное, чтобы поставки все ускорялись.

Помощь будет нарастать, и баланс сил обязательно изменится. И тогда мы начнем возвращать свое. Нужно время. Нужна наша выдержка. И вера в победу.

Берем себя в руки и работаем дальше.