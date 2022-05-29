Соучредитель партии "Демократическая сокира", капитан ВСУ Виктор Трегубов о наступлении россиян на Донбассе и о том, что будет после него:

Мы постоянно видим, что у россиян проблемы с техникой и людьми. В частности по тому факту, что у них одновременно идет в бой техника, являющаяся лишь опытными экземплярами, и образцы, снятые с консервации в состоянии лишь немного отличающемся от хлама. У ракет, которыми они сейчас атакуют, заметно низкая точность, а генерал пенсионного возраста за штурвалом самолета и повышение возраста рекрутов свидетельствуют, что и с человеческим ресурсом ой.

В то же время, они по полной используют свое преимущество в количестве артиллерии и снарядов для нее.

Сейчас они бросят все на Северодонецк и Лисичанск. И потом, вне зависимости от успеха, сядут сракой и включат пластинку "давайте договариваться". Эту пластинку поддержит вся европейская зрадота, что левацкая, что правацкая. К этой пластинке добавят массовое ипсо, "жен и матерей" и вопли дезертиров.

Будет крайне противно.

Но именно это и станет моментом для начала перелома.