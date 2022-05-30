Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко специально для "Телеграфа" рассказал, что Евросоюз не будет спешить помогать Украине

В понедельник, 30 мая, состоится саммит ЕС, рассчитанный на два дня. Известно, что в центре внимания будет Украина, война, развязанная россией, поиск путей для украинского экспорта продовольствия, энергетические вопросы.

У нас, действительно, есть большая проблема блокады портов россиянами. Фактически это убивает экспорт украинского продовольствия, основную часть которого мы перевозили именно морскими путями.

Частично можно и нужно организовать экспорт через железную дорогу с последующей транспортировкой через европейские порты. Но, к сожалению, мы не сможем экспортировать по "железке" объемы, которые шли через наши порты. Через них можно было вывозить 4-5 млн тонн зерна в месяц. При этом, даже в лучшем случае, через европейские – чуть более 1 млн тонн. Фактически, мы не можем поставить в прежних объемах через европейские порты зерно, продукты питания, подсолнечное масло и так далее.

Чтобы вывести наши продукты через европейские порты, надо проходить две таможни. Частично решается проблема благодаря Польше. Но с другими странами тяжелее. Удлиняются сроки поставок и логистика, всё становится дороже. Что делает экспорт проблематичным.

Беда в том, что саммит Евросоюза не способен решить проблему разблокировки украинских портов. Пока не закончится война, проблема экспорта из Украины никуда не денется.

При этом сам ЕС согласен покупать у нас зерно, но по демпинговым, а не рыночным ценам. Видя нашу тяжелую ситуацию. Да, это неприятно. Но это бизнес.

Что касается энергетики. У нас колоссальный дефицит топлива. Война… Как решить эту проблему, наверное, никто не знает.

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И, скорее всего, проблема дефицита топлива (да и вообще энергоресурсов), как и проблема экспорта, будет с нами до конца войны. Лишь по ее окончанию мы сможем восстановить НПЗ, начать переработку продуктов. И снять проблему дефицита топлива. Хоть посевную удалось провести, но урожай еще нужно собрать. И это будет очень дорогой урожай, учитывая ту же топливную проблему.

Саммит ЕС не может решить и эту проблему. Логистика. У нас импортное топливо, которое поступает сложно. Да и в Европе цена топлива – очень высокая.

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К тому же, более чем актуальной в этом году станет пословица "готовь сани летом". На носу лето – но мы понятия не имеем, что будет с газом. И как нам переживать грядущую зиму. Цена на газ очень высокая, нужного количества средств у нас нет, где его покупать – непонятно. Плюс – у нас колоссальные проблемы с инфраструктурой.

Евросоюз во время войны может оказывать моральную помощь, высказывать озабоченность, в какой-то мере пособить финансами. Но у него на фоне нашей войны – огромное количество своих проблем. Та же энергетическая, миграционная, инфляционная (она может быть 7-9% против 2% в прошлом году). И, похоже на то, что ЕС будет стремиться, прежде всего, решить свои проблемы. А потом уж думать об Украине…