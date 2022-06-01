Жизнь в Украине привлекательнее. Этого в Кремле не могли допустить - Денис Казанский
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Журналист Денис Казанский рассказал о том, почему россия напала на Украину и так жестоко уничтожает всю инфраструктуру
Андрей Ермак заявил, что Украина потеряла 35% ВВП, а прямые убытки от войны превышают $600 миллиардов.
Все более очевидно, что Россия напала на Украину просто из мести. По всем данным, в 2020-2021 уровень жизни в Украине почти сравнялся с российским. Минимальная зарплата в Украине стала даже выше. Средняя практически сравнялась. В Украине стремительно рос экспорт. Гривна демонстрировала стабильность. Плюс к этому по всей стране массово строились дороги, шел капитальный ремонт в школах и больницах.
Было очевидно, что жизнь в Украине привлекательнее. Что через несколько лет уровень жизни в Украине превысит российский. Именно этого в Кремле и не смогли допустить. Цель была именно в показательном разорении Украины, в уничтожении успешных предприятий, а ни в какой не в денацификации.
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