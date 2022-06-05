Военный обозреватель Александр Коваленко, известный в сети как "Злой одессит", рассказал о проблемах россиян с современным вооружением и техникой:

Российские оккупанты продолжают массово снимать с хранения консервированную технику.

За полтора месяца с хранения в 246 ЦЗМР, что в Майкопе, было снято не менее 100 танков разных модификаций, а так же БМП, БМД-2, РСЗО "Град", САУ "Гвоздика" и т.д. Особо примечательно то, что было так же снято 83 гаубицы Д-20… те самые, которыми после Второй мировой войны заменили МЛ-20.

Так же сейчас осуществляется передача противотанковых пушек МТ-12 "Рапира". В условия нынешней войны это пушка-смертников, но её применение говорит как о проблемах у оккупантов с артиллерией, так и дефиците ПТРК.

В ряде подразделений отмечается нехватка механиков-водителей, а так же низкий профессиональный уровень имеющихся.

Так же для комплектации 20А, с пропиской в Воронеже и 6А, что Санкт-Петербурге помимо стандартной техники в составе БТР-82, БМП-1/2 и Т-72Б1 были с хранения сняты 82-мм мобильные минометы 2К21 на базе МТ-ЛБ, а состав 1 ТА в Баковке комплектуется снимаемыми с консервации 120-мм минометами 2С12-2С12А "Сани".